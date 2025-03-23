На востоке страны погода останется без изменений.

Сегодня, 23 марта, погода в Украине изменится. С запада в нашу страну зайдет небольшое похолодание - температура снизится на несколько градусов. Вместе с похолоданием придут и дожди, которые сегодня пройдут не только на западе, но и местами на севере, а также в Винницкой области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет пасмурно и мокро - повсеместно пройдут дожди. Из-за осадков температура снизится до +7°...+10°, только на Прикарпатье и Закарпатье будет чуть теплее, +13°...+14°.

На севере Украины облачность тоже станет больше, местами пройдут дожди. Температура тут снизится до +8°...+13°.

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На востоке страны погода останется без существенных изменений. Днем тут будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +11°.

В центральной части страны осадки ожидаются на Винничине. В Винницкой и Черкасской областях температура снизится до +8°...9°, а на остальной территории будет +12°...+13°.

Жителей юга Украины сегодня ждет преимущественно пасмурная погода и температура от +11° до +14°. На побережье столбики термометров покажут +9°.

23 марта - приметы погоды

По народным приметам, признаки насморка у здорового человека в этот день предвещают мокрую погоду.

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