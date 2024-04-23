Ежегодно 23 апреля в Украине отмечается День психолога, а специалисты по ментальному здоровью получают поздравления от близких. Украина - это одна из немногих стран, в которых есть официальный праздник психологов. Даже у международного сообщества психологов нет отдельного дня, хотя существует День психического здоровья 10 октября.
Профессия психолога важна во все времена - эти специалисты спасают множество людей и сохраняют целыми семьи. Во время войны работа психологов стала ещё более важной, ведь почти все военные и переселенцы нуждаются в психологеской помощи.
УНИАН собрал красивые поздравления для близких психологов, а также картинки с Днем психолога 2024.
Поздравления с Днем психолога 2024
Пусть День психолога откроет
Побольше новых перспектив,
Приятны будут все заботы,
Найдётся цель пусть и мотив!
Пускай успехи улыбнутся,
Спешат доходы в дом скорей,
Удача пусть сама даётся,
Идёт работа веселей!
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Психологов поздравим
Позитивно, ярко, весело.
Желаем вам душевного
Тепла и равновесия.
Терпения и мудрости,
Решения всех сложностей.
И самых настоящих
Планов, целей и возможностей!
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С Днем психолога поздравить,
Полагаю, очень важно,
Ведь настрой людей поправить
Ты стараешься отважно.
Пусть же это удается,
Труд пусть дарит вдохновенье,
Море сил пускай найдется,
Хватит нервов и терпенья!
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Поздравляю с профессиональным праздником — Днем психолога! Пусть столь трудное дело, всегда будет в почете. Разговоры по душам спокойные, советы дельные. Находите силы, не теряйте равновесия, заряжайте энергией. Процветания, добра, счастья.
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Дорогие психологи, с праздником! Вы как бойцы невидимого фронта умеете тактично изучить любую проблему, а главное помочь в поиске решения. В ваш особенный праздник я желаю вам поменьше трудностей, успешной работы и заслуженных наград вашему бесценному труду!
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Психолог всегда приходит на помощь, как сказочный волшебник. Огромная вам благодарность за труд, за терпение, за личное время, что вы тратите на решение наших вопросов. Пусть все в жизни у вас складывается отлично, пусть ваше душевное благополучие всегда будет на высоте.
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Хочу поздравить всех людей, которые находятся в ответе за наше ментальное здоровье, которое по важности ничем не уступает физическому! Пусть тёмные клубочки психических неурядиц распутываются в ваших руках моментально, оставляя в душе горячий след радости за себя и своего клиента!
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В этот день желаю вам здоровья, быть в форме и постоянно учиться. Ваши знания и умения помогают людям становится лучше, понимать себя и справляться с трудными ситуациями. Ваша работа уникальна и прекрасна. С праздником!
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С праздником тебя, психолог! Желаю тебе благодарных клиентов, душевного равновесия, отменного ментального здоровья и семейного счастья. И, конечно, желаю поскорее отпраздновать победу Украины!