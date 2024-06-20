Народный праздник 21 июня известен под названиями Юлиев день, Терентий, Федор Колодезник.

Православная церковь Украины 21 июня по новому стилю чтит память мученика Юлиана Тарсийского, епископа Терентия Иконийского и мученика Арчила.

В этот период начинает цвести липа. Наши предки в праздник 21 июня начинали собирать липовый цвет, засушивали и хранили в домашней аптечке. Липовый чай сегодня считается особенно полезным для здоровья, поэтому его обязательно стоит выпить сегодня. Пасечники собирали в эту дату липовый мёд.

Часто в этот народный праздник шли грозы. Такой погоды люди опасались, поскольку это значило, что весь остаток июня будет грозовым, а значит урожай в земле начнет гнить. Если погода была грозовой, то боялись попадания молнии, а если жаркой, то опасными были тепловые и солнечные удары. В любом случае эту дату проводили в основном дома, а на улицу выходили лишь при крайней необходимости.

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Если погода была удачной, то на огороде занимались прополкой сорняков и раскидывали навоз по грядкам. Крестьяне верили, что после выкапывания сорняков в этот день они больше не появятся на участке.

Народный праздник 21 июня считается удачным для рытья колодезя - он будет чистым и глубоким, а колодезная вода станет целебной. В Киевской Руси большим уважением пользовались колодезники.

По старому стилю в праздник сегодня чтят великомученика Федора Стратилата. Этот святой в православии считается покровителем солдат. Близкие и друзья военных в этот день могут прочесть молитвы за воинов Украины, а жены - помолиться Богородице за мужа-защитника.

21 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня скромные и нерешительные, им трудно постоять за себя. Но обижать близких они не позволят. Им свойственны часты перепады настроения и плавающая самооценка. Рожденные 21 июня люди зависят от чужого мнения и нуждаются в одобрении родных.

Что нельзя делать 21 июня

Не стоит рубить любые деревья сегодня, особенно липу, а также обрезать ветки, топтать траву, давить насекомых и в целом грубо относиться к природе.

Не давайте деньги и вещи в долг, если рассчитываете вернуть одолженное.

Нельзя хвастаться своим достатком, красотой, семейным благополучием, купленными предметами сегодня, иначе лишитесь достигнутого.

Нельзя 21 июня опаздывать. Непунктуальных людей судьба накажет и они до конца года не будут никуда успевать.

Влюбленным не стоит ссориться и устраивать сцены ревности, иначе отношения значительно ухудшаться.

Неудачный день для долгих поездок.

Приметы погоды 21 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если началась гроза, то остаток июня будет грозовым.

В лесах много грибов - осень также будет грибной.

Град сегодня сулит прохладное лето.

Пасмурно, но цветы не закрываются и пчелы не перестают летать - дождя не будет.

Чем больше росы утром, тем лучше будет урожай в этом году.

Липа уже начала отцветать - осень будет ранней.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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