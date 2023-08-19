Народный праздник 20 августа известен под названиями Марины-Пимены, Маринин день.

Православная церковь 20 августа чтит память преподобного Пимена Многоболезненного и игумена Пимена из Киево-Печерской лавры, а также мучеников Марина и Астерия.

Наши предки в этот народный праздник отмечали окончание сбора урожая ягод. Дети часто срывали и съедали ягоды ещё недозрелыми и немытыми - это было любимое детское лакомство. А главной ягодой дня была малина - её обрывали со всех кустов и заготавливали вкусную консервацию на зиму.

В народный праздник 20 августа хозяйки обязательно пекли пирожки с малиной. Выпечкой угощали сватов и кумовьёв, чтобы с ними всегда были хорошие отношения. Также в эту дату собирали и засушивали листья малины, чтобы зимой варить из них ароматный травяной чай.

Видео дня

В праздник 20 августа птицы начинали улетать в теплые края. Считалось, что если аисты уже улетают на зимовку, то осень в этом году будет ранней, а бабье лето - холодным. Также в конце августа начинался период дождей и гроз. Наши предки старались поскорее убрать всё сено с полей, чтобы оно не сгнило от постоянной влаги.

Аист - один из символов Украины. Очень хорошей приметой в этот день считалось, если аист близко подойдет к человеку или сядет на крышу дома. Люди верили, что такому человеку целый год будет везти во всем. А если птицу обидеть, то она может наслать на дом пожар. Наши предки не понимали, почему аисты пропадают осенью и снова появляются весной. Объясняли это тем, что птицы улетают в "вирій" - рай давних славян.

В целом дата 20 августа считается очень удачной для налаживания семейных отношений. Этот день рекомендуется провести вместе с родными. Хорошей приметой для согласия в семье в этот день считается совместный отдых с семьей на природе.

20 августа - знак Зодиака

Рожденный 20 августа человек по знаку Зодиака - Лев. Именинник этого дня очень изобретательный и сообразительный, умеет решать сложные проблемы простыми способами. Внешне такой человек кажется легкомысленным и беззаботным, но на самом деле он очень серьезный. В семье именинники 20 августа обычно являются главой и требуют послушания.

Что нельзя делать 20 августа

В этот и в любой другой день считается очень страшным грехом обижать аистов, разрушать их гнездо и забирать их яйца.

Плохой приметой считается менять постельное белье на супружеской кровати в этот день - это приведет к конфликтам между супругами.

После наступления темноты выходить на улицу в этот день опасно.

Поскольку ещё продолжается Успенский пост, нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу и яйца, а также не стоит шумно веселиться и устраивать вечеринки.

20 августа повышается риск обмана и мошенничества, поэтому стоит быть очень осторожными с деньгами и не делать сомнительных покупок.

Сон в ночь с 19 на 20 августа нельзя никому рассказывать, если хотите, чтобы он сбылся.

Приметы погоды 20 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если среди ясного дня закрылись цветы, то скоро пойдет дождь.

Если дует сильный ветер, то в остальные дни августа погода испортится.

20 августа пошел дождь - до конца месяца будет дождить. Но если после осадков появилась радуга, то остаток месяца будет солнечным.

Ночью ярко мерцают звезды - к прохладной и ветреной погоде.

Вода в реке стала холодной - жары больше не будет.

Аисты уже начали отлетать в теплые края - скоро наступит погодная осень.

Появление желтых листьев на березе предвещает ранний листопад.

Собака или кошка прячутся под крышу - скоро погода испортится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: