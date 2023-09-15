Православная церковь Украины 16 сентября чтит память княгини Людмилы, самой известной чешской святой и покровительницы Чехии, которая много сделала для распространения христианства в стране. Также в этот день чтят великомученицу Евфимию Всехвальную и митрополита Киприана Киевского. По старому календарю в этот день чествовали мучениц Василису и Домну.
В Людмилин день наши предки на куриных костях гадали о том, какой будет погода зимой. Если кость толстая и на ней много жира, то зимние месяцы будут холодными и суровыми.
Наши предки в народный праздник 16 сентября стригли овечек и изготовляли одежду и валенки из шерсти. Излишек вещей продавали на ярмарках, которые традиционно проводились каждую осень.
Женщины в этот народный праздник заготавливали капусту на зиму, готовили из неё различные блюда и устраивали "капустные вечеринки", на которые приглашали подруг и кумовей.
В давние времена в праздник 16 сентября было принято тщательно убирать в доме, сарае и в амбаре. В домах мыли окна, перестирывали всё постельное белье, сжигали или отдавали нуждающимся старые и ненужные вещи. Наши предки считали, что осень нужно начать с полного очищения жилища от всего сломанного и грязного, и что уборка принесет счастье в семью. Обязательно в этот день нужно было выбросить посуду с трещинами и отломанными частями.
16 сентября - знак Зодиака
Рожденный 16 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники 16 сентября наделены огромным упорством и трудолюбием. Они всегда достигают своих целей. Не умеют делать что-то наполовину. Если знают, что не доведут дело до конца, то вообще за него не возьмутся. Не дают клятв и обещаний, в которых не уверены.
Что нельзя делать 16 сентября
Нельзя в этот день покупать и приносить в дом старые, изношенные, сломанные и грязные вещи. Они принесут недопонимание в семью.
Не стоит в этот день поддаваться чревоугодию, есть деликатесы, тратить много денег на продукты, иначе возможны проблемы с желудком.
Нельзя ловить и есть рыбу сегодня.
Плохой день для переезда, смены места жительства, дальней поездки.
16 сентября нельзя завидовать чужому счастью и желать людям зла из-за зависти. Это считается серьезным грехом.
Приметы погоды 16 сентября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если 16 сентября прогремел гром, то осень будет теплой и затяжной.
- Туман ночью предвещает ясную, но прохладную погоду в ближайшие дни.
- Небо весь день покрыто темными тучами - к непогожему октябрю и короткому бабьему лету.
- На елях много шишек, а на калине много ягод - к суровой и снежной зиме.
- Если уродилось мало ягод и грибов, то следующий год будет урожайным.
- Муравьи построили высокие муравейники - к морозной зиме.
- Если после полудня пошел дождь, то в сентябре часто будет дождить.
- Небо во время заката красное - к похолоданию.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.