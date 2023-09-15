Народный праздник 16 сентября известен под названиями Людмилин день, Людмила и Ефимия, Василисин день, Домна доброродная.

Православная церковь Украины 16 сентября чтит память княгини Людмилы, самой известной чешской святой и покровительницы Чехии, которая много сделала для распространения христианства в стране. Также в этот день чтят великомученицу Евфимию Всехвальную и митрополита Киприана Киевского. По старому календарю в этот день чествовали мучениц Василису и Домну.

В Людмилин день наши предки на куриных костях гадали о том, какой будет погода зимой. Если кость толстая и на ней много жира, то зимние месяцы будут холодными и суровыми.

Наши предки в народный праздник 16 сентября стригли овечек и изготовляли одежду и валенки из шерсти. Излишек вещей продавали на ярмарках, которые традиционно проводились каждую осень.

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Женщины в этот народный праздник заготавливали капусту на зиму, готовили из неё различные блюда и устраивали "капустные вечеринки", на которые приглашали подруг и кумовей.

В давние времена в праздник 16 сентября было принято тщательно убирать в доме, сарае и в амбаре. В домах мыли окна, перестирывали всё постельное белье, сжигали или отдавали нуждающимся старые и ненужные вещи. Наши предки считали, что осень нужно начать с полного очищения жилища от всего сломанного и грязного, и что уборка принесет счастье в семью. Обязательно в этот день нужно было выбросить посуду с трещинами и отломанными частями.

16 сентября - знак Зодиака

Рожденный 16 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники 16 сентября наделены огромным упорством и трудолюбием. Они всегда достигают своих целей. Не умеют делать что-то наполовину. Если знают, что не доведут дело до конца, то вообще за него не возьмутся. Не дают клятв и обещаний, в которых не уверены.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя в этот день покупать и приносить в дом старые, изношенные, сломанные и грязные вещи. Они принесут недопонимание в семью.

Не стоит в этот день поддаваться чревоугодию, есть деликатесы, тратить много денег на продукты, иначе возможны проблемы с желудком.

Нельзя ловить и есть рыбу сегодня.

Плохой день для переезда, смены места жительства, дальней поездки.

16 сентября нельзя завидовать чужому счастью и желать людям зла из-за зависти. Это считается серьезным грехом.

Приметы погоды 16 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если 16 сентября прогремел гром, то осень будет теплой и затяжной.

Туман ночью предвещает ясную, но прохладную погоду в ближайшие дни.

Небо весь день покрыто темными тучами - к непогожему октябрю и короткому бабьему лету.

На елях много шишек, а на калине много ягод - к суровой и снежной зиме.

Если уродилось мало ягод и грибов, то следующий год будет урожайным.

Муравьи построили высокие муравейники - к морозной зиме.

Если после полудня пошел дождь, то в сентябре часто будет дождить.

Небо во время заката красное - к похолоданию.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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