Народный праздник 16 ноября известен под названиями Матвеев день, Анна Холодная.

Наши предки 16 ноября активно готовились к зиме, а также сушили ягоды и запекали хлеб. Мы рассказали, какой сегодня праздник в Украине, какие есть давние приметы об этом дне и что запрещено делать.

Что отмечаем 16 ноября - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня отмечают День работников радио, телевидения и связи Украины.

Христиане сегодня по новому стилю чтят одного из двенадцати апостолов и евангелиста Матфея. По старому стилю чествуют дочь киевского князя Анну Всеволодовну, причисленную к лику святых. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 16 ноября отмечают православные.

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Апостол Матфей славится как один из четырех авторов Евангелия. Наши предки в Матвеев день ожидали прихода морозов и выпадения первого снега. Если погода приближалась к зимней, то крестьяне пересаживались с телег на сани. Продолжалась подготовка к зиме: люди рубили дрова, вязали теплые вещи, утепляли хлев для домашнего скота.

Женщины в праздник 16 ноября собирали ягоды рябины, калины, облепихи, боярышника. Их засушивали, чтобы варить целебный чай зимой. Люди верили, что покрытые снегом поздние плоды самые вкусные и полезные. По приметам, для крепкого здоровья сегодня надо съесть горсть яблок.

Сегодняшняя дата считается удачной для рукоделия и ручного труда. Любые вещи ручной работы получатся красивыми и долго прослужат.

Кто родился 16 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня уверенные в себе, упрямые и консервативные. Они тяжело принимают перемены. Эти люди упорные в свое деле и становятся ценными профессионалами.

Что нельзя делать 16 ноября

В праздник сегодня значительно повышается риск заболеть. Поэтому не стоит одеваться не погоде, пренебрегать шапкой и мочить ноги. По возможности лучше избегать людных мест.

Нельзя лениться, откладывать важные дела, спать допоздна, иначе в дальнейшем в начинаниях не будет везти.

Не стоит жаловаться на свою судьбу и жалеть себя, иначе проблемы усугубятся.

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