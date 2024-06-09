Народный праздник 10 июня Тимофеев день, Тимофей Знаменный, Никита-гусятник, Евтихий.

Православная церковь Украины 10 июня по новому стилю чтит память епископа Тимофея Прусского, святого Силуана Киево-Печерского и преподобного Феофана Антиохийского, а также девы Антонины. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают епископа Никиту Халкидонского и священномученика Евтихия.

Наши предки в народный праздник 10 июня чтили домашних птиц, прежде всего - гусей. Пернатых в этот день кормили лакомствами, выводили на выпас и проводили уборку в птичнике. День считается удачным для покупки птенцов - они не будут болеть и вырастут крупными.

Согласно народным обычаям, сегодняшний народный праздник считается опасным для здоровья. Люди верили, что в этот день по земле разгуливают духи-полудницы и наказывают тех, кто работает в поле в полдень. Так наши предки представляли солнечный удар. Чтобы избежать опасности, люди не выходили из дома днем, а работу на огороде переносили на вечер.

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Также сегодняшний день считался удачным для ведьм и колдунов. Люди старались никого не злить и не ссориться, чтобы недруги не наслали на них порчу.

В праздник 10 июня родителям стоит быть мягче к детям, провести время вместе и похвалить ребенка за достижения. Тогда в будущем в семье будет взаимопонимание.

10 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру любопытные, активные, оптимистичные. Стремятся к постоянному саморазвитию. Они никогда не сидят на месте и легко вовлекаются в различные активности. Очень азартные и любят спорить. Им важно доказать свою правоту.

Что нельзя делать 10 июня

Нельзя сегодня плохо обращаться с домашними птицами - ругать и гонять их, надолго оставлять без внимания, резать на мясо.

Не стоит впускать в дом незнакомцев и принимать от них подарки.

Родителям в этот день не стоит запугивать детей и рассказывать страшилки, иначе ребенок вырастет пугливым. Также не стоит грубо ругать детей, обзывать их, сравнивать с другими. Всё это в будущем настроит их против родителей.

Нельзя завидовать другим людям и желать зла объектам зависти, иначе пожелание вернется к вам бумерангом.

Нельзя сегодня переедать и злоупотреблять алкоголем, иначе будут проблемы с самочувствием.

Приметы погоды 10 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

На деревьях много паутины и пауков - к жаркой и солнечной погоде.

Птицы купаются в водоемах и лужах - к сильной жаре.

Если спрятались пчелы и муравьи, то скоро погода испортится.

Дождь в этот день предвещает дождливую первую половину июня. Но если после осадков появилась радуга, то месяц будет сухим.

Чем больше с утра росы на траве, тем лучше уродится хлеб.

Домашние животные не хотят выходить на улицу - к грозе.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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