Православная церковь Украины 10 июня по новому стилю чтит память епископа Тимофея Прусского, святого Силуана Киево-Печерского и преподобного Феофана Антиохийского, а также девы Антонины. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают епископа Никиту Халкидонского и священномученика Евтихия.
Наши предки в народный праздник 10 июня чтили домашних птиц, прежде всего - гусей. Пернатых в этот день кормили лакомствами, выводили на выпас и проводили уборку в птичнике. День считается удачным для покупки птенцов - они не будут болеть и вырастут крупными.
Согласно народным обычаям, сегодняшний народный праздник считается опасным для здоровья. Люди верили, что в этот день по земле разгуливают духи-полудницы и наказывают тех, кто работает в поле в полдень. Так наши предки представляли солнечный удар. Чтобы избежать опасности, люди не выходили из дома днем, а работу на огороде переносили на вечер.
Также сегодняшний день считался удачным для ведьм и колдунов. Люди старались никого не злить и не ссориться, чтобы недруги не наслали на них порчу.
В праздник 10 июня родителям стоит быть мягче к детям, провести время вместе и похвалить ребенка за достижения. Тогда в будущем в семье будет взаимопонимание.
10 июня - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру любопытные, активные, оптимистичные. Стремятся к постоянному саморазвитию. Они никогда не сидят на месте и легко вовлекаются в различные активности. Очень азартные и любят спорить. Им важно доказать свою правоту.
Что нельзя делать 10 июня
Нельзя сегодня плохо обращаться с домашними птицами - ругать и гонять их, надолго оставлять без внимания, резать на мясо.
Не стоит впускать в дом незнакомцев и принимать от них подарки.
Родителям в этот день не стоит запугивать детей и рассказывать страшилки, иначе ребенок вырастет пугливым. Также не стоит грубо ругать детей, обзывать их, сравнивать с другими. Всё это в будущем настроит их против родителей.
Нельзя завидовать другим людям и желать зла объектам зависти, иначе пожелание вернется к вам бумерангом.
Нельзя сегодня переедать и злоупотреблять алкоголем, иначе будут проблемы с самочувствием.
Приметы погоды 10 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- На деревьях много паутины и пауков - к жаркой и солнечной погоде.
- Птицы купаются в водоемах и лужах - к сильной жаре.
- Если спрятались пчелы и муравьи, то скоро погода испортится.
- Дождь в этот день предвещает дождливую первую половину июня. Но если после осадков появилась радуга, то месяц будет сухим.
- Чем больше с утра росы на траве, тем лучше уродится хлеб.
- Домашние животные не хотят выходить на улицу - к грозе.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.