Сегодня православные верующие отмечают три значимых события

Святой Мирон жил на острове Крит. Славился, как хороший земледелец, который не только выращивает хлеб, но и помогает людям. Во времена гонений на христиан при императоре Декии, Мирон поддерживал людей в их мучениях за веру. По окончании гонений стал епископом. Творил многие чудеса и скончался в возрасте 100 лет в 350-м году.

В честь него люди празднуют не только церковный, но и народный праздник 21 августа - Миронов день.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти Зосимы, Савватия и Германа Соловецких

Читайте такжеИменинники 21 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаСавватий вел иноческую жизнь в Кирилло-Белозерском монастыре и пользовался уважением не только у монахов, но и у мирян. Святого такое внимание тяготило, поэтому он отправился на Варлаам, а оттуда вместе с Германом отплыл на пустынные острова.

Святые поселились на Соловецком острове около Секирной горы, водрузив там крест и соорудив келию. Вместе они прожили шесть лет, пока Савватий не умер. Тогда Герман отплыл в поисках нового пристанища и встретил инока Зосиму, который искал уединенное место. Святые отправились в плавание к Соловецким островам. В дороге к ним присоединились и другие отшельники, так и появилась знаменитая Соловецкая обитель. Зосима скончался 17 апреля 1478 года.

Праздник 21 августа - день Толгской иконы Божией Матери

В 1314 году епископ Прохор остановился близ правого берега Волги, ища ночлега. В полночь, проснувшись, он увидел большой огненный столб, поднимающийся прямо к небу, и мост через реку. Прохор взял свой жезл и пошел по тому мосту. Оказавшись на берегу, он увидел образ Богородицы с младенцем и стал молиться. После молитвы вернулся обратно, позабыв про жезл.

Утром Прохор стал искать жезл и послал за ним своих слуг. Те нашли имущество, а рядом с ним в кустах - икону Божией Матери с младенцем. На том месте построили церковь, а после - монастырь.

Приметы 21 августа

туман и роса с утра - к хорошей погоде;

в полдень вода в водоемах тихая - осень будет мягкой, а зима - снежной;

ягод много в лесу - к холодной зиме;

на Мирона появляются опята и брусника.

Что сегодня нельзя делать

убирать дома и мыть полы - рискуете вымыть достаток;

ссориться и выяснять отношения;

принимать важные решения и заключать сделки.

Что можно делать 21 августа

В этот день наши предки собирали ежевику. Из ягоды делали вино, выпечку и заготовки на зиму. Также в этот день проводили разные обряды на перекрестках. Девушки и юноши выходили и загадывали желание. Если подует ветер - загаданное сбудется. Маги и ведуны проводили обряды, поэтому на Мирона категорически запрещено поднимать какие-либо вещи с земли и долго задерживаться на перекрестках.

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Автор: Кристина Кащавцева