Какой церковный праздник отмечают 9 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

9 марта по новому церковному календарю православные вспоминают сорок Севастийских мучеников. Также в этот день проходит первая поминальная суббота - Вселенская мясопустная родительская суббота. В народном календаре - праздник Сорок святых. О запретах и приметах этого дня, что отмечают в церкви 9 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

9 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 марта по новому стилю (22 марта по старому) отмечают один из наиболее значимых церковных праздников - почитают память сорока Севастийских мучеников, погибших за христианскую веру.

Сорок Севастийских мучеников были воинами из города Севастия (ныне Турция). Они жили во II веке во времена императора Лициния. Дружина воинов выиграла не одно сражение, но, к несчастью, имела военачальника-язычника, который подчинялся императору. Тот приказал очистить войско от христиан - воинам велели принести жертву языческим богам, но мужчины отказались. Тогда их заключили в тюрьму, начали избивать камнями, но они отлетали от воинов, не причиняя вреда. Мужчины продолжали молиться.

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Тогда суд придумал другое наказание: воинов вывели раздетыми на замерзшее озеро и всю ночь держали на холоде, растопив в это время баню на берегу. Один из воинов не выдержал и побежал к теплу, но, переступив порог бани, умер. В то же время лед на озере внезапно растаял и вода нагрелась, а над головами севастийских воинов появились светящиеся венцы. Один из стражников бросился в воду со словами: "Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами". Спастись воинам не удалось - все сорок мученически погибли.

Праздник 9 марта по старому стилю - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

О чем говорят приметы на 9 марта

В народном календаре 9 марта - праздник Сорок святых, Сороки. Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода в этот день - такая будет и следующие 40 дней;

гром слышен - к плохому урожаю;

теплый ветер - лето будет дождливым;

много галок и сорок - скоро будет по-летнему тепло.

Одна из самых известных примет дня - на Сорок святых должно выпасть 40 лопат снега.

Что можно делать 9 марта

В этот день хорошо пойти в храм, помолиться. У сорока мучеников просят укрепить веру и мужество, дать сил вынести испытания, достойно пройти беду, голод и холод, избавить от отчаяния и депрессии. Святым молятся при исполнении воинского долга, женщины просят у сорока мучеников защитить мужчин на войне.

Также 9 марта проходит Вселенская родительская суббота, когда в церкви поминают не только умерших родственников, но и всех погибших христиан. В это время нужно помолиться о спасении души всех умерших, особенно тех, за кого помолиться некому. Можно посетить могилки родственников, устроить поминальный обед.

По одной из народных традиций в этот день выпекают булочки в форме жаворонков, которые символизируют летящие к Богу души. Выпечку раздают детям, соседям и родственникам.

Что нельзя делать 9 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - злиться, ругаться, отказывать в милостыне, плохо говорить об умерших, впадать в отчаяние, употреблять алкоголь.

Не советуют в этот день тяжело физически работать, заниматься ремеслом, рукоделием, выполнять работу по дому. Все дела стоит сделать накануне, а день провести в спокойствии и молитве. Не стоит одалживать и брать в долг.

9 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Александра, Алексей, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Наталия, Николай, Пётр, Сергей, Тарасий, Валерий.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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