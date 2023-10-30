Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

31 октября по новому церковному календарю вспоминают Никодима и Спиридона Печерских. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем нужно попросить у святых, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.

31 октября 2023 года - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

31 октября (13 ноября по старому стилю) - день памяти Никодима и Спиридона Печерских, которые вошли в историю как проповедники христианства, молитвенники.

Никодим и Спиридон жили в XII веке и прославились тем, что провели 30 лет в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Там они занимались выпеканием просфор - небольшой круглый хлеб для верующих, который раздают в храмах.

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О святом Никодиме известно мало: он долгие годы был сподвижником Спиридона, учился у него печь просфоры. Так же, как и Спиридон, вел строгую жизнь и молился с утра до вечера.

О Спиридоне Печерском ходят легенды. Предание гласит, что однажды печь, в которой готовили, и пол вокруг нее загорелись - случись пожар, уничтожил бы немало. Но Спиридон не дал этому произойти: он накрыл пламя своей одеждой, которая на диво не загорелась, а затем полил все водой и потушил огонь. Сам он также остался невредим. После этого случая Спиридона и Никодима стали считать хранителями от пожара. Кроме этого, святой Спиридон был наделен способностью к чудотворению. Оба монаха прожили до старости, а их мощи находятся там же, в Ближних пещерах.

Праздник 31 октября по старому стилю - день памяти апостола от семидесяти Луки. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 18 октября.

Приметы на 31 октября

По приметам дня судят, какими будут погода и зима:

ночью небо в тучах - жди дождя;

птицы сидят нахохлившись с самого утра - к затяжной непогоде;

снег с утра - зима будет нескоро и теплой.

В народном календаре 31 октября - праздник Никодимов день, Никодим. В это время в старину обычно переводили кур в более теплые курятники - в обычных им было уже холодно.

Что нельзя делать 31 октября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться и ругаться, особенно супругам, сквернословить;

отказывать в помощи;

давать и брать деньги в долг;

лениться.

По народным приметам, в этот день ни в коем случае нельзя поднимать что-либо с земли - можно получить порчу, а также разговаривать с незнакомцами.

Что можно делать 31 октября

Святым Спиридону и Никодиму Печерскому молятся о защите дома от пожаров, а также болезней, нищеты и семейных неурядиц.

В старину в это время рыбаки отправлялись на рыбалку, а на деньги за свой первый улов покупали свечу и ставили ее в храме - на удачу. Также 31 октября традиционно готовят блюда из курицы - в народе считается, что если съесть хоть кусочек курицы в этот день, то беда обойдет стороной.

31 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Пантелеймон, Пантелей, Петр, Сергей, Устин, Федор, Федора.

Ранее мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.

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