31 октября по новому церковному календарю вспоминают Никодима и Спиридона Печерских. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем нужно попросить у святых, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.
- 31 октября 2023 года - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю
- Приметы на 31 октября
- Что нельзя делать 31 октября
- Что можно делать 31 октября
- 31 октября - именины сегодня
31 октября 2023 года - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю
31 октября (13 ноября по старому стилю) - день памяти Никодима и Спиридона Печерских, которые вошли в историю как проповедники христианства, молитвенники.
Никодим и Спиридон жили в XII веке и прославились тем, что провели 30 лет в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Там они занимались выпеканием просфор - небольшой круглый хлеб для верующих, который раздают в храмах.
О святом Никодиме известно мало: он долгие годы был сподвижником Спиридона, учился у него печь просфоры. Так же, как и Спиридон, вел строгую жизнь и молился с утра до вечера.
О Спиридоне Печерском ходят легенды. Предание гласит, что однажды печь, в которой готовили, и пол вокруг нее загорелись - случись пожар, уничтожил бы немало. Но Спиридон не дал этому произойти: он накрыл пламя своей одеждой, которая на диво не загорелась, а затем полил все водой и потушил огонь. Сам он также остался невредим. После этого случая Спиридона и Никодима стали считать хранителями от пожара. Кроме этого, святой Спиридон был наделен способностью к чудотворению. Оба монаха прожили до старости, а их мощи находятся там же, в Ближних пещерах.
Праздник 31 октября по старому стилю - день памяти апостола от семидесяти Луки. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 18 октября.
Приметы на 31 октября
По приметам дня судят, какими будут погода и зима:
- ночью небо в тучах - жди дождя;
- птицы сидят нахохлившись с самого утра - к затяжной непогоде;
- снег с утра - зима будет нескоро и теплой.
В народном календаре 31 октября - праздник Никодимов день, Никодим. В это время в старину обычно переводили кур в более теплые курятники - в обычных им было уже холодно.
Что нельзя делать 31 октября
В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- ссориться и ругаться, особенно супругам, сквернословить;
- отказывать в помощи;
- давать и брать деньги в долг;
- лениться.
По народным приметам, в этот день ни в коем случае нельзя поднимать что-либо с земли - можно получить порчу, а также разговаривать с незнакомцами.
Что можно делать 31 октября
Святым Спиридону и Никодиму Печерскому молятся о защите дома от пожаров, а также болезней, нищеты и семейных неурядиц.
В старину в это время рыбаки отправлялись на рыбалку, а на деньги за свой первый улов покупали свечу и ставили ее в храме - на удачу. Также 31 октября традиционно готовят блюда из курицы - в народе считается, что если съесть хоть кусочек курицы в этот день, то беда обойдет стороной.
31 октября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Пантелеймон, Пантелей, Петр, Сергей, Устин, Федор, Федора.
Ранее мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.