Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

29 октября по новому церковному календарю вспоминают святую Анастасию Римляныню. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем молятся святой, народные приметы и запреты дня - в материале.

29 октября 2023 года - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

29 октября (11 ноября по юлианскому календарю) - день памяти великомученицы Анастасии Римляныни.

Анастасия Римляныня жила в Риме и была сиротой. Ее под свое покровительство взяла настоятельница женского монастыря, в котором девочка и выросла.

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Анастасия была очень красива и к ней сватались многие богатые мужчины, но девушка решила посвятить свою жизнь Господу и всем отвечала отказом. На нее донесли военачальнику Прову, который в то время устраивал гонения на христиан. Когда девушку доставили к правителю, он пытался лестью принудить ее отказаться от веры в Христа, но безуспешно. Тогда святую поддали пыткам и казнили.

Праздник 29 октября по старому стилю - день памяти святого Лонгина Сотника. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 16 октября.

Приметы на 29 октября

По приметам дня ориентировались, какая будет погода в ближайшее время:

иней на деревьях - жди потепления;

облака редкие - установится ясная и морозная погода;

ветер юго-западный - к ненастью;

небо ночью ясное и звездное - утром будет хорошая погода.

В народном календаре 29 октября - праздник Анастасия Овечница, Настасьи-овечницы, Настя-овчарница. Святую Анастасию считали заступницей овец, в старину в этот день заканчивали стричь овец и особо почитали пастухов.

Что нельзя делать 29 октября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться, сквернословить, обижать кого-либо;

отказывать в помощи;

отчаиваться, унывать, думать о плохом.

По народным приметам, в этот день не следует оставлять детей без присмотра - считается, что они могут заболеть. Также нужно быть весьма осторожными с незнакомыми людьми - таких лучше не пускать в дом, иначе можно потерять финансовое благополучие и спокойствие в семье. Ни в коем случае нельзя допустить ссоры между супругами - еще 40 дней не помирятся.

Что можно делать 29 октября

Святой Анастасии молятся в первую очередь пастухи - считается, что она помогает от болезней и отвадить волков от стада. Также просят у святой здоровья, укрепления веры в гонениях и плену, избавить от сомнений, тяжких воспоминаний, печалей и уныния.

В старину женщины в этот день готовили пироги из муки нового урожая - благодарили таким образом пастухов за их работу. Угощали пирогом и домашних: для того, чтобы в доме царил мир и покой, его нужно было съесть в семейном кругу. Традиционным блюдом 29 октября считается овечий и козий сыр.

С этого дня также начинали прясть теплые вещи из шерсти - приближались морозы.

29 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Виктор, Кирилл, Николай, Кузьма, Иван, Евгений, Василий, Павел, Мария, Анастасия.

Ранее мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.

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