Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

21 января по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобногоМаксима, исповедника. В народном календаре - Максим-утешитель. О традициях дня, его приметах и что отмечают в церкви 21 января по старому стилю - рассказываем ниже.

21 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

21 января (3 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Максима, исповедника.

Максим родился в Константинополе около 580 года. Он был образованным и добросовестным человеком, и вскоре стал первым секретарем византийского императора Ираклия. Но не смог долго жить придворной жизнью и удалился в Хрисопольскую обитель (на противоположном берегу Босфора - ныне Скутари), где принял иноческий постриг. Благодаря добродетелям вскоре он был избран игуменом монастыря.

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Позже Максим уехал в Александрию, куда его пригласили богословы. Там проповедник выступил против ересей монофизитов и монофелитов и стал инициатором созыва Латеранского собора, осудившего монофелитство. Но среди сторонников ереси оказалось много влиятельных людей, поэтому преподобного обвинили в измене отечеству и заключили в тюрьму. Максима жестоко пытали: ему отрезали язык и усекли правую руку, а после сослали в Колхиду. Но произошло чудо: святой снова обрел способность говорить и писать. После себя Максим исповедник оставил большое богословское наследие.

21 января в церкви также почитают память мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.

Праздник 21 января по старому стилю - день памяти преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 8 января.

О чем говорят приметы на 21 января

Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:

погода стоит ясная - весна будет хорошей;

в полночь виден сквозь облака месяц - в полях будет хороший урожай;

небо днем чистое - жди заморозков.

В народном календаре 21 января - праздник Максимов день, Максим-утешитель. По традиции в этот день мужу и жене нужно выйти во двор, держась за руки, и стряхнуть с деревьев иней - считается, что это принесет в дом взаимопонимание и счастье.

Что нельзя делать 21 января

Есть несколько запретов в этот день - что сегодня нельзя делать:

ссориться, особенно с близкими;

отказывать в помощи;

обижать тех, кто слабее.

По народным приметам в этот день нельзя давать в долг соль, так как из дома уйдут счастье и достаток.

Что можно делать 21 января

Преподобному Максиму молятся о заступничестве вдовы и сироты, а также почитают сердобольных людей, ведь добро всегда считается делом Божьим, а зло - служение дьяволу. Также святой считается утешителем в обидах и помощником в бедах и огорчениях, поэтому в день его памяти нужно вспомнить добрым словом людей, которые когда-то пришли на помощь.

Считается, что на Максима нужно обязательно сделать какое-то благое дело - за добро непременно воздастся.

21 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим, Тимофей.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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