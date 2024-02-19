Какой церковный праздник отмечают 20 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

20 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского. В народе - праздник Лев Катальщик. О запретах и приметах дня, что отмечают в православной церкви 20 февраля по старому стилю - в материале.

20 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

20 февраля по новому стилю (5 марта по старому стилю) - день памяти князя Киевского Ярослава Мудрого.

Князь Ярослав родился в 983/985 году (по разным источникам). Он был вторым сыном святого равноапостольного князя Владимира Великого. В 988 году, когда Владимир крестил Русь, Ярослава и его братьев также крестили. Ярослав получил в крещении имя Георгий (Юрий) - на честь святого великомученика Юрия Победоносца.

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Во времена своего правления Ярослав Мудрый продолжил начатое отцом развитие Киевского государства, и оно за Ярослава получило настоящий расцвет. Вот некоторые из достижений великого князя:

Ярослав Мудрый первым составил сборник законов на Руси, который состоял из 18 статей. В этих законах было проявлено уважение к жизни человека, принятые ранее телесные наказания и казнь заменили на денежные штрафы и другие легкие наказания.

Князь Ярослав основывал школы при храмах, а также заботился о воспитании духовенства. В Киеве и в других городах открыли книжные мастерские, где переписывали священные и богослужебные книги, трактаты по истории, философии, праву, естественным наукам. Также князь основал первую в государстве библиотеку на территории Софийского собора - в ней находилось более 950 томов и она имела собственную книгописную мастерскую.

Ярослав Мудрый завершил строительство уникального храма Святой Софии, сам город при правлении князя развивался очень стремительно и стал одним из крупнейших городов тогдашней Европы, например, только в Киеве насчитывалось около 400 храмов.

Благоверный князь настаивал на признании святыми княгини Ольги, Федора и Ивана, почитал как святых своего отца Владимира и братьев князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Князь Ярослав имел большой авторитет и его можно смело назвать тестем Европы - его дети и внуки сочетались браком со многими уважаемыми королевскими семьями Европы. Сам князь был женат на шведской принцессе Ингигерде (Ирина в крещении). Киевское государство породнилось через династические браки с Византией, Польшей, Швецией, Норвегией, Францией, Венгрией, Германией.

Чтобы избежать братоубийственной войны за престол после его смерти, Ярослав составил завещание детям: "Вот я отхожу из мира сего. А вы, сыновья мои, имейте между собой любовь, ибо вы братья от одного отца и одной матери. И если будете вы в любви между собою, то и Бог будет в вас, и покорит Он вам противников под вами, и будете вы мирно жить. Если же будете вы в ненависти жить, в раздорах ссорясь, то и сами погибнете, и землю отцов своих и дедов погубите, что они приобрели ее трудом великим…"

Умер благоверный князь в Вышгороде в 1054 году. Похоронили Ярослава в саркофаге в Софии Киевской. В 1930-х годах мощи князя были изъяты и описаны, их судьба до сих пор не решена.

В 2008 году князя Ярослава канонизировали, а в 2016 году освятили в его честь престол храма Малой Софии - бывшего трапезного храма Софийской церкви.

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20 февраля в православной церкви также почитают Льва Катанского и преподобного Агафона Киево-Печерского.

Праздник 20 февраля по старому стилю - день памяти преподобного Луки Елладского.

О чем говорят приметы на 20 февраля

В народном календаре 20 февраля - праздник Лев Катальщик. Приметы дня говорят о погоде:

вороны купаются в лужах - жди тепло;

весна наступила ранняя - в ближайшие недели может резко похолодать;

выпал снег и так и не растаял - может быть неурожай;

снег с дождем идет - быть половодью.

В старину в этот день прощались с зимой и в последний раз катались с гор на санках - отсюда и название праздника. Существовала примета, что чем дальше унесут тебя санки, тем счастливее и здоровее будешь.

Что нельзя делать 20 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, спорить, особенно с родными, завидовать.

По народным приметам в этот день нужно постараться не заболеть - долго придется выздоравливать, не следует планировать новые дела и давать обещания - будет трудно выполнить.

Что можно делать 20 февраля

К благоверному князю Ярославу обращаются с просьбами молить Бога за нас и наше государство, просят прибавить ума в смутные времена, укрепить веру, исцелить тело и дух.

В народе главным обычаем дня считается приготовление круглых коржей-колобков. Эту выпечку готовят с особым задумом - чтобы все "катилось к счастью".

20 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Василий, Давид, Иван, Лев, Лука, Николай, Сергей, Федор, Филипп, Ярослав.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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