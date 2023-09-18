Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

19 сентября 2023 по новому церковному календарю вспоминают благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, а также мучеников Трофима, Доримедонта и Зосиму Пустынника. Кого почитают в этот день по старому церковному календарю, что можно и нельзя делать и приметы дня - рассказываем в материале.

19 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

19 сентября (2 октября по юлианскому календарю) - день памяти князя Игоря Черниговского и Киевского. Князь Игорь жил в ХІІ веке и был сыном Олега Святославовича, князя Черниговского и Новгород-Сиверского, а также правнуком святого Ярослава Мудрого.

В те времена шли княжеские междоусобицы между потомками Ярослава - Ольговичами и Мстиславовичами. В 1146 году киевский князь Всеволод, старший брат Игоря, назначил его своим наследником. Так князь Игорь поневоле оказался втянут в борьбу за престол.

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Правил он менее двух недель - когда состоялась битва под Киевом с князем Изяславом, то Игорево войско предало князя и перешло на сторону противника, а самого Игоря взяли в плен. Там он тяжело заболел и чуть не умер, тогда же князь попросил разрешения принять монашество. Вскоре в Феодоровском монастыре в Киеве Игорь принял монашеский постриг.

В монастыре Игорь выздоровел, а свое время проводил в молитве и покаянии. Но год спустя к нему в храм ворвалась толпа ненавистников Ольговичей - в это время князь как раз молился перед иконой Богоматери. Игоря жестоко забили до смерти. Это произошло 19 сентября 1147 года.

Вечером тело князя внесли в Михайловский храм, тогда же случилось чудо: в один момент в нем зажглись все свечи. Утром Игоря похоронили в монастыре святого Симеона, у его могилы стали происходить чудеса. В 1150 году Святослав Ольгович, князь Черниговский, перенес мощи брата в Чернигов, в Спасо-Преображенский собор.

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19 сентября вспоминают также о трех святых мучениках - Трофиме, Доримедонте, которые жили в III веке, и Зосиме Пустыннике, жившего в IV веке. Все трое проповедовали веру в Христа, поэтому попали под гонения язычников, вскоре Трофим и Доримедонт погибли. На Зосима, который жил в пустыне, натравили льва. Но зверь не тронул святого - наоборот, встал на его защиту. Поэтому Зосиму Пустынника считают покровителем животных, птиц, а также насекомых, особенно пчел. Но он также погиб за веру.

Церковный праздник 19 сентября по старому стилю - день Архангела Михаила, известный как Михайлово чудо.

Приметы на 19 сентября

По приметам погоды этого дня ориентировались, какой будет зима:

на деревьях появился иней - зимой будет много снега;

туман утром - потеплеет;

береза вверху стоит зеленая, а внизу ветки голые - к ранней зиме и теплой весне;

синие облака вечером - погода поменяется;

паутина летает на закате солнца - ночью будет мороз.

В народном календаре 19 сентября - праздник Трофим и Зосима. В этот день пчеловоды обычно занимаются пасекой - считается, что мед, собранный сегодня, имеет целебную силу. Его дают тяжело больным, беременным - от тошноты, а кормящим мамам - для прибавления молока.

Что нельзя делать 19 сентября

В этот день есть несколько запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, устраивать скандалы, плести интриги - считается, что подобные вещи приводят к болезням и нищете;

отказывать в просьбе и жадничать;

убирать в доме - можно вымести удачу и достаток;

идти на рыбалку, чтобы не встретить там нечисть.

Считается, что в этот день нельзя садиться за стол, не попив молока с медом - иначе будут проблемы с суставами.

Что можно делать 19 сентября

Святому благоверному князю Игорю молятся о защите от предательства, врагов, о мире, просят исцелить от болезней, сохранить семью от бед и помощи в освобождении пленных. Святой Игорь - небесный покровитель мужчин, которые носят имя Игорь.

Святого Зосиму считают покровителем пчел, поэтому утром этого дня полагается съесть натощак ложку меда и запить теплой водой - для крепкого здоровья. 19 сентября следует обязательно угостить медом нищих - чтобы в следующем году быть с медом. Если в этот день умыться медовой водой, то дольше будешь молодым. Традиционно 19 сентября готовят оладьи, которые подают с медом и чаем.

19 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Игорь, Трофим, Николай, Гавриил, Георгий, Алексей, Мария, Макар, Давид, Федор.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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