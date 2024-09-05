Какой церковный праздник отмечают 6 сентября по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

6 сентября по новому церковному календарю вспоминают чудо Архистратига Михаила в Хонех, а также чудотворную Киево-Братскую икону Богородицы. В народе день прозвали Михайлово чудо. Рассказываем о традициях и приметах 6 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

6 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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6 сентября по новому церковному календарю (19 сентября по старому) - Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех и день памяти иконы Божией матери Киево-Братской.

Архангел Михаил в христианстве - самый почитаемый из небесных духов, которого считают предводителем небесного воинства, победителем дьявола и героем множества историй. Название "архистратиг" означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов". Вспоминают Архангела Михаила дважды в году: в сентябре отмечают Воспоминание о чуде в Хонех, или Михайлово чудо, а в ноябре - Собор Архистратига Михаила. Ранее мы рассказывали о празднике Михайлово чудо - его новой дате, обычаях и что нельзя делать в этот день.

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Чудотворная Киево-Братская икона Божией Матери - один из самых почитаемых образов в Киеве. По преданию, икона была явлена в 1654 году и сначала находилась в Борисоглебской церкви города Вышгорода под Киевом. После того, как в 1662 году, во время войны с Польшей, храм был разрушен крымскими татарами, ее пустили по Днепру. Река вынесла святыню на киевский Подол, где ее нашли и перенесли в Братский монастырь - отсюда образ и получил свое название.

Когда в 1919 году монастырь закрыли, то образ потерялся. Но позже исследования показали, что икона вошла в число пяти святынь, которые передали во Всеукраинский музейный городок в Киево-Печерской лавре в 1926 году.

В начале 2000-х годов сотрудники Национального художественного музея Украины обнаружили "подобие" Братской Богородицы в музейных хранилищах и установили, что в 1926 году икона попала в Киево-Печерскую лавру, а в 1948 году была зафиксирована в музейной книге учета. Список иконы начала XVIII века сохранился в Национальном художественном музее Украины.

Церковный праздник 6 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.

О чем говорят приметы на 6 сентября

Приметы дня говорят о том, какими будут погода в ближайшее время, а также зима и весна:

если утром туман - будет потепление;

береза вверху с зелеными листьями, а внизу голая - зима будет ранняя, а весна теплая;

утренние заморозки - к доброй жизни.

В народе 6 сентября - праздник Михайлово чудо, Михайлов день. Считается, что с этого дня начинаются осенние заморозки - "Михаил заморозком прихватил", а именно 6 числа Архистратиг морозом убивает всякую нечисть.

Что нельзя делать 6 сентября

6 сентября, как и в другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, мести, сплетен и клеветы, выступает против осуждения, зависти, жадности и отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

В праздник есть несколько строгих народных запретов: считается, что нельзя работать и брать в руки колюще-режущие предметы - что-либо резать, рубить, колоть.

Что можно делать 6 сентября

В этот день хорошо пойти в храм - у святого Архангела Михаила просят исцеления от различных болезней, защиты от зла, недобрых людей. У образа Богородицы молятся с просьбами о благословении, обращаются к Киево-Братской иконе Божией Матери в случае нападения врагов, ради защиты Родины.

В народе говорят, что в этот праздник следует помириться со всеми, с кем были в ссоре или на кого держали обиду. По народной традиции девушки на Михаила пекут пирог и прячут в нем кольцо - кому попадется кусок с ним, та вскоре выйдет замуж.

6 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Михаил, Всеволод, Константин, Дмитрий, Иван, Фекла, Макар, Андрей, Давид, Кирилл.

По старому стилю именины празднуют Арсений, Георгий, Максим, Петр, Кузьма.

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