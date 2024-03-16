Какой церковный праздник отмечают 17 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

17 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Алексия, человека Божиего. В этот же день - последний день Сырной недели, Прощеное воскресенье. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 17 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

17 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

17 марта по новому стилю (30 марта - по старому) - день памяти святого Алексия, человека Божия, который вошел в историю своей преданностью Иисусу Христу.

Преподобный Алексий жил в IV-V веках. Он был из знатной римской семьи, но решил оставить все мирское ради служения Господу. Когда парня обручили, он оставил невесте перстень, а сам тайно отплыл в Месопотамию. Алексий поселился в Эдессе - все, что у него было, он раздал нищим, а сам стал просить милостыню на паперти храма Пресвятой Богородицы. Ел он хлеб и воду, все остальное отдавал старикам и немощным. Так прожил Алексий 17 лет, но в один из дней пономарю церкви было видение: Богородица попросила ввести в ее храм человека Божия, достойного Царства Небесного - и указала на нищего на паперти. Алексия с того момента стали почитать, к нему, получившему за свою преданность вере дар чудотворения, потянулись люди. Но он сам, не желая славы, покинул Эдессу.

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Тайно он пришел в родительский дом, его поселили в нем, но не узнали. 17 лет Алексий прожил рядом с родными и молился о них, а те продолжали горевать о пропавшем сыне. В своем предсмертном письме он признался, кто он есть и попросил прощения у близких. К Алексию пришли проститься многие люди, больные у его гроба получали исцеление.

Мощам святого Алексия можно поклониться в Риме, в церкви святого Вонифатия.

Праздник 17 марта по старому стилю - преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.

О чем говорят приметы на 17 марта

В народном календаре 17 марта - праздник Алексей Теплый. Прозвали его так потому, что в этот день обычно стоит теплая погода. По его приметам судят о погоде в дальнейшем:

тепло в этот день - весна тоже будет теплой;

гуси высоко летят - пойдет снег;

скворцов не видно - быть ненастью.

Считается, что после Теплого Алексея можно сеять ячмень.

Что можно делать 17 марта

К святому Алексия, человеку Божию, обращаются с молитвой о выздоровлении, просят уберечь от последствий тяжелых недугов, избавить от страха перед испытаниями судьбы, заступничества для обиженных, утешения скорбящим и помощи в нужде.

17 марта в 2024 году - последний день Сырной седмицы (недели). Называется она Неделя Сыропустная или Прощеное воскресенье, когда принято просить прощения у родных, близких и знакомых за все свои проступки, а также прощать других.

В народе в день преподобного Алексия почитают березу - она символизирует мир, чистоту и гармонию. В это время обычно собирают березовый сок и готовят на нем узвар с медом и различными пряностями - верят, что такой напиток добавляет сил. По одной из народным примет, если в этот день незамужняя женщина встретит аиста, ей нужно присесть - тогда вскоре встретит своего суженого.

Что нельзя делать 17 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, обижать кого-либо, отказывать в милостыне и помощи. В этот день, как уже говорилось, нужно не только просить прощение, но и самому прощать, а если вы пока не готовы простить человека, то лучше не лукавить, а ответить: "Бог простит".

По народным поверьям на Теплого Алексея ничего нельзя давать в долг тем, у кого в доме есть маленькие дети - считается, что можно отдать их судьбу. Не советуют в этот день отправляться в дальнюю дорогу и начинать новые дела - с ними лучше обождать до завтра. Также в этот день стараются не работать.

17 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Павел, Макар, Виктор, Александр, Гавриил.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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