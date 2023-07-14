Какой завтра праздник отмечают православные и что нельзя делать в этот день.

15 июля в православной церкви отмечают Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В народном календаре - это день Берегини. Какие есть традиции и запреты на этот церковный праздник и народные приметы на 14 июля - рассказываем в материале.

15 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

По преданию, ризу Пресвятой Богородицы обрели в 471 году в Назарете, а затем перенесли во Влахернский храм в Константинополе.

Случилось это так. В Константинополе жили два брата, Кандид и Гальбий, которые были приближенными императора Льва Великого. Они отправились в Палестину, чтобы поклониться святым местам и остановились на ночлегв Назарете, у старой еврейки. От нее они узнали, что та хранит ризу (платье, верхнюю одежду) Богородицы, которую Она перед своим Успением подарила девушке из этого рода с тем, чтобы ее завещали далее. Так риза хранилась в этой семье несколько столетий.

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Ризу доставили в Константинополь во Влахернский храм и с ней связано много чудес. В частности, известно, что когда князь Аскольд в 860 году осаждал столицу Византии, то после молитвы императора Михаила во Влахернском храме удалось достичь перемирия. Князь Аскольд и многие из его дружины крестились. Чудотворную ризу Божьей Матери, чтобы уберечь, на это время перенесли в храм святой Софии, а вернули во Влахернский храм 15 июля (2 июля по старому стилю). С тех пор в эту дату проходит ежегодное празднование Положения ризы Богоматери.

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы отмечают 15 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) этот праздник будет 2 июля.

Народные приметы на 15 июля

Приметы дня говорят о погоде летом и осенью:

листья на деревьях желтеют - осень будет ранней;

жаркий день выдался - хорошая погода простоит долго;

роса на траве - пройдут ливни.

В народном календаре это праздник Берегини - наши предки чествовали мать всех духов и земного богатства. Символом праздника считали березу.

15 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

запрещено ругаться и ссориться;

нельзя много разговаривать женщинам - можно "наболтать" неприятностей и болезней;

не следует отправляться в дальнюю дорогу - будет неудачной;

запрещено ломать ветки березы и рубить дерево;

не к добру оставлять на ночь грязную посуду и носить грязную одежду.

Также в этот день категорически запрещено лениться - иначе в доме долгое время не будет мира и покинет достаток. Поэтому 15 июля нельзя оставаться без дел.

Что можно делать 15 июля

В этот день нужно помолиться Богородице - ее можно попросить об исцелении от болезней, помощи в трудностях и защите дома и семьи от бед.

Наши предки в этот день обнимали березу и просили ее позаботиться о близких. Считалось, что береза защищает людей от бед, а дом от нечисти, поэтому дерево часто садили возле дома.

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