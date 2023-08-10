Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

11 августа в церкви вспоминают одного из самых почитаемых святых - отмечают Рождество Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. В народном календаре день называется Калинник. О том, что можно и нельзя делать на церковный праздник - в материале.

11 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Святой Николай жил в III-IV веках в Малой Азии. Родился он в обеспеченной семье и уже при его рождении произошло чудо - он исцелил свою мать от тяжелой болезни. Еще в возрасте младенца Николай стал поститься: по средам и пятницам пил материнское молоко раз в день, вечером. Когда вырос, то много времени проводил в храме и изучал Божественное Писание и молился. Так он стал чтецом в храме, а после священником. Все свое имущество Николай раздал бедным, а сам вел аскетичный образ жизни.

Ему пришлось пережить гонения на христиан во времена императоров Диоклетиана и Максимиана - но Николай продолжал проповедовать и бороться с ересью и вскоре стал епископом города Миры.

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Известен один из случаев, как Николай помог людям. Святитель узнал о мужчине, у которого не было денег на приданое для троих дочерей, поэтому он решился зарабатывать на их красоте. Николай решил тайно помочь и закинул ночью в дом мешок с золотом - старшая девушка вышла замуж. Тогда Николай повторил "фокус" - вышла вторая девушка. На третий раз глава семьи подкараулил Николая и упал ему в ноги с благодарностями. Святой взял с него слово, что тот его не выдаст. Говорят, что одни из мешков, которые забрасывал Николай, угодил в чулок, который сушился. С тех пор повелось класть рождественские подарки в чулки и носки, а святой стал прообразом Санты.

Кроме этого, святой Николай считается покровителем моряков - известны случаи, когда он вернул к жизни умершего мореплавателя, а другого тонущего спас.

Умер Николай в городе Миры около 345 года в городе Миры. Его мощи в конце VIII века пытались похитить арабы, но им это не удалось. Но удалось итальянским купцам в 1087 году - они обманом вывезли их в итальянский город Бри, там мощи находятся до сих пор. В саркофаге в Мирах остались фрагменты мощей, которые перенесли в Венецию - на остров Лидо в церковь святого Николая-покровителя моряков.

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11 августа вспоминают также святого мученика Каллиника Киликийского, который жил в III-IV веках. По преданию, он был проповедником христианской веры, за что и пострадал - язычники сожгли его заживо.

Память святых почитают 11 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 29 июля.

Народные приметы на 11 августа

По приметам дня судят, какой будет погода и выдастся зима:

с утра тепло - день будет хороший и солнечный;

туманный день выдался - будет богатый урожай зерновых;

дожди зарядили, но на улице тепло - будет много грибов;

в лесу много грибов и ягод - зима будет длинная и холодная.

В народе 11 августа - праздник Калинник, который связывали не только со святым мучеником, но и калиной. В этот день в старину собирали калину и готовили с ней пироги, которыми затем кормили всех домочадцев - чтобы в доме всегда было счастье.

11 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько главных запретов:

запрещается ругаться, сквернословить, желать зла;

нельзя работать - ни по домашнему хозяйству, ни в огороде - день нужно посвятить молитве и благодарности;

запрещается также заниматься рукоделием - шить, взять, вышивать, кроить;

не следует употреблять алкоголь.

Также в этот день ни в коем случае нельзя отказывать в помощи - святой Николай всегда помогал нуждающимся.

Что можно делать 11 августа

В этот день хорошо пойти в храм и помолиться. На Рождество Николая Чудотворца просят о здоровье, благополучии, свершении чуда - святой слышит все молитвы, главное, чтобы они были искренними. Также чудотворец защищает от неприятностей в пути и считается покровителем осужденных, помогая им стать на путь истинный. Святого Николая почитают также как защитника зверей и домашнего скота.

В день рождения святого нужно помириться с теми, с кем ссоре, а еще сделать какое-то благое дело - неважно, какой будет ваша помощь, материальной или просто совет, главное проявить участие и не отвернуться от тех, кто нуждается в вас.

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