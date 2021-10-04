4 октября - 277-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 88 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день врача, Всемирный день защиты животных, Всемирный день архитектуры, Всемирный день предотвращения издевательств, Всемирная неделя космоса, Международный день гудка на флейте, Всемирный день жилища, День Хабитат.

В Швеции - День плюшек с корицей, в США - День тако, День любителей гольфа, День улучшения вашего офиса, День кораблей в бутылках, День водки, День детского здоровья, в Сент-Люисе - День благодарения, в Мозамбике - День мира и согласия, в Австралии - День труда, День восьми часов, в Лесото - День независимости, на Фолклендских островах - День добычи торфа, в Дании - День штурма Фридрихштадта.

Памятные даты 4 октября, годовщины и события

В 1675 году 4 октября голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

В 1800 году в этот день на Луганском литейном заводе - первенце российской империи в металлургии, а на то время эта территория входила в ее состав, - была запущена первая доменная печь. Сейчас предприятие находится на подконтрольной боевикам территории и, как пишут СМИ, разграблено.

В 1911 году в Лондоне был пущен в строй первый в мире эскалатор.

Читайте такжеЦерковный праздник 4 октября - религиозные торжества, приметы, запреты дняВ 1958 году в этот день из Лондона в Нью-Йорк начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов.

В 1965 году во время первого в истории папства визита Папы римского Павла VI в США он издал буллу, в которой с евреев снимались обвинения в смерти Иисуса Христа.

В 1991 году лидеры всех республик уже развалившегося к этому времени СССР, кроме прибалтийских, подписали договор об экономическом сотрудничестве. Так был создан СНГ, который, по факту, никогда не был дееспособным.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 октября чтит память апостола от 70-ти Кодрата Афинского и святых мучеников Ипатия и Андрея. Другие названия праздника: "Кондрат", "Кондратьев день", "Игнат и Кондрат", "Игнат", "Дворы".

Что сегодня нельзя делать

Если хотите сохранить надолго молодость и красоту, ничего не ешьте до заката солнца. Девушкам нельзя ходить в лес. В этот день играет нечисть, может подшутить, завести в чащу. Будьте осторожнее. Также нельзя ничего дарить и сами не принимайте подарки.

Приметы на 4 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

днем прохладно, а к ночи теплеет - к скорому ненастью;

резко похолодало - зима наступит рано;

какая погода весь день стоит, такой и на месяц вперед будет;

много орехов, а грибов нет - зима будет снежная и суровая.

Именины 4 октября

Именины у Андрея, Даниила, Дмитрия, Иосифа, Алексея, Виктора, Евсевия, Назара, Розалии и Франциска.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева