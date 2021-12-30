30 декабря - 364-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 1 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День заворачивания подарков, Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту.

В США - День бекона, День пищевой соды, День семейного праздника "Опавшая хвоя", в Мадагаскаре - День республики, на Филиппинах - День национального героя Хосе Рисаля, в Словакии - День провозглашения словацкой независимой церковной провинции.

Памятные даты 30 декабря, годовщины и события

В 1903 году в Чикаго произошел крупнейший пожар в театре "Ирокез", в результате чего погибло более 600 человек и 250 получили ранения.

В 1922 году был образован СССР.

30 декабря 1927 года в Токио была открыта первая линия японского метро.

Читайте такжеНовогодние выходные 2022: как отдыхаем на Рождество и Новый годВ 1978 году в Киеве была введена в эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая, построенная по инициативе "транспортников" Владимира Веклича и Василия Дьяконова.

В 1991 году были открыты станции Киевского метрополитена "Дружбы народов" и "Выдубичи".

В 2011 году в Самоа не было даты 30 декабря из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14 (то есть переноса линии перемены дат с западной на восточную сторону от Самоа). После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря. То же самое произошло и на зависимой территории Токелау, находящейся под управлением Новой Зеландии, так как администрация Токелау находится на Самоа.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 декабря чтит память пророка Даниила и трех святых отроков - Анания, Азария и Мисаила. В народе считалось, что в ночь с 29 на 30 декабря снятся вещие сны. А у Даниила был дар трактовать сновидения. Этот день еще называли "Даниил Зимоуказчик", "Данииловы сборы".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя целовать спящего, особенно ребенка. Верили, что человек может заболеть. Также нельзя кормить спящего ребенка грудью, иначе он будет плохо расти.

Приметы на 30 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

на деревьях иней - Святки (Рождество) будут теплыми;

метель - летом пчелы будут хорошо роиться.

Именины 30 декабря

Именины у Дениса, Никиты, Сергея и Николая.

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