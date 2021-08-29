29 августа - 241-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 124 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения мотоцикла, Международный день действий против ядерных испытаний.

В Украине - День памяти защитников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины, День шахтера, в США - День прав человека, День швейцарских виноделов, День гончарной печи, День китайского рагу "Чоп Суи", День осведомлённости о саркоидозе, Воскресенье "Жертвовать своими желаниями ради нужд других", День лимонного сока, День топлес, в Японии - День жареного мяса, в Португалии - Винный фестиваль, в Тайване - День бабушек и дедушек, в Аргентине - День посадки деревьев, в Испании - Праздник святой Марии Морской, в Армении - День озера Севан, в Индии - День спорта, в Казахстане - День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, в Польше - День муниципальной полиции, в Индии - День языка телугу, в Аргентине - День адвоката, в Словакии - День Словацкого национального восстания.

Памятные даты 29 августа, годовщины и события

В 1758 году в Нью-Джерси была создана первая индейская резервация.

В 1782 году британский линейный корабль "Ройал Джордж" затонул на рейде Портсмута. Из 1200 человек на борту погибли более восьмисот.

В 1831 году английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.

Читайте такжеВ Украине появился еще один государственный праздникВ 1883 году в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую в мире электроплиту. Этого изобретателя и предпринимателя называют "канадским Эдисоном". Он родился в Оттаве 24 июня 1855 года. Поработал телеграфистом и менеджером в канадских телефонных компаниях, в том числе и в знаменитой компании Белла. Позже основал компанию Ахерн и Соппер, которая на самом деле являлась простым магазинчиком электротоваров. А вот еще через какое-то время на свет появляется компания Ottawa Electric Company, которая обеспечила родной город Томаса – Оттаву электрическими фонарями и стала предшественницей Hydro Ottawa Company. За свою жизнь Ахерн получил 9 патентов на изобретения в сфере электротехники. Удивительно, но патента на электрическую плиту среди них нет.

Вообще с плитой все очень необычно. В 1883 году Ахерн просто показал, как можно готовить пищу, используя свойства электрического тока. Понять сейчас, как выглядел тот предмет, который и явился первой в мире электрической плитой, – не представляется возможным. Сам Ахерн о нем забыл на 9 лет. В 1892 году в отеле Windsor в Оттаве был устроен прием в честь дорогих гостей. Томас Ахерн предоставил свое изобретение для приготовления ужина. Как тогда написала канадская пресса: "ужин приготовили при помощи прирученных молний", но сама еда всем понравилась.

И снова об этом изобретении забыли. Сам Ахерн так и не занимался бытовым развитием электрических плит. Томас Ахерн умер в 1938 году в возрасте 82 лет. Он оставил после себя процветающую электрокомпанию и стал основателем целой династии канадских предпринимателей в электропромышленности.

В 1885 году немецкий инженер Готлиб Даймлер получил патент на первый мотоцикл. Инженер Готлиб Даймлер поначалу работал в фирме Отто, где с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму. К 1885 году двигатель Даймлера прошел стадию исследований и был готов к использованию. Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. Самым простым вариантом оказалось использовать велосипед, который 29 августа 1885 года был запатентован как "Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем".

Читайте такжеВыходные в сентябре 2021 - график праздничных днейОднако сам изобретатель так и не собрался воплотить свою идею в жизнь, это сделал его сын - Адольф Даймлер. Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объемом 264 куб. см имел мощность 0,5 л.с. Колеса его были с железными ободами и деревянными спицами. Первым решил прокатиться Майбах. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км/ч.

Возвращения Даймлеры ждали долго, и вот наконец Майбах появился, заглушил мотор, завел мотоцикл на место и вздохнул: "Это - не машина, это - костедробилка. Я вас поздравляю!". И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своем варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней.

В 1929 году немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" завершил первое кругосветное путешествие.

В 1966 году легендарная группа "The Beatles" дала свой последний концерт в парке Кендлстик в Сан-Франциско. Закончили они его под бурю оваций песней Литтла Ричарда "Long Tall Sally".

В 2009 году во всем мире прошла волна многочисленных флешмобов памяти Майкла Джексона. 29 августа - его день рождения.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 августа празднует Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. Другие названия праздника: "Хлебный Спас", "Ореховый Спас", "Ореховник", "Спас на холстах", "Спас на полотне".

Что сегодня нельзя делать

В этот праздник нельзя ссориться и желать зла кому-то - все вернется вам сторицей. Не отказывайте в помощи бедным людям и странникам.

Приметы на 29 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

много орехов - будет хороший урожай хлеба в следующем году;

журавли отлетели - на Покрова будет морозно.

Именины 29 августа

Именины у Александра, Диомида, Герасима, Анны, Степана и Якова.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева