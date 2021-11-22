22 ноября - 326-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 39 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечается День сыновей (ООН).

В Коста-Рике - День учителя, в Испании - День музыки, в США - День памяти Джона Кеннеди, День "Создайте свою собственную страну", День борьбы с насилием, День клюквенной закуски, День "Поехали кататься!", в Японии - День хороших супружеских пар, на Британских Виргинских островах - День посадки деревьев, в Венесуэле - День психолога, в Аргентине - День национального суверенитета, в Армении - День банковского работника, в Гвинее - День вторжения, в Кыргызстане - День работника прокуратуры, в Азербайджане - День работников юстиции, в Мексике - Праздник святой Сесилии, в Канаде - День жилищной стратегии, в Индии - День рождения Канаки Дасы.

Памятные даты 22 ноября, годовщины и события

22 ноября 1641 года английский парламент принял "Великую ремонстрацию" - перечень злоупотреблений короля.

В 1909 году братья Орвилл и Уилбер Райт организовали первую компанию для производства аэропланов.

Читайте такжеИменинники 22 ноября: кого поздравить с именинами и как назвать ребенкаВ 1917 году в Канаде была образована Национальная хоккейная лига (НХЛ), тогда состоявшая из пяти клубов - "Монреаль Канадиенс", "Монреаль Марунз", "Торонто Аренас", "Оттава Сенаторз" и "Квебек Булдогз".

В 1928 году в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля "Болеро". Это произведение, написанное французским композитором, сразу получило самое широкое признание.

В 1960 году Запорожский завод "Коммунар" (теперь - АО "АвтоЗАЗ") выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец".

В 1963 году в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. Он еще на посту сенатора приобрел всенародную популярность. Чему способствовала в том числе и его жена - очаровательная аристократка Жаклин Бувье. В январе 1961 года Джон Кеннеди был избран президентом США, став самым молодым главой государства за всю историю страны. В конце 1963 года Кеннеди отправился в поездку по стране. 22 ноября 1963 года он и его Жаклин торжественно въезжали в центр Далласа на открытом лимузине. В 12.30 снайпер открыл огонь. В президента попали две пули - одна в шею, другая в голову. Он умер, не доехав до Парклендского мемориального госпиталя.

В убийстве подозревался 24-летний Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец. 24 ноября 1963 года Освальд, выходивший из полицейского участка в сопровождении полицейских, был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби. Поэтому виновность Освальда так и не была ни доказана, ни опровергнута в суде. После убийства президента пост главы государства занял вице-президент Линдон Джонсон из Техаса. Джона Кеннеди похоронили 25 ноября 1963 года на Арлингтонском национальном кладбище. Жена и братья зажгли вечный огонь на его могиле. Убийство Кеннеди стало одним из самых громких политических преступлений 20 века.

В 1977 году начались полеты "Конкорда" из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.

В 1987 году в Чикаго произошел самый известный случай вторжения в телевизионный эфир. Во время показа вечерних новостей на канале WGN-TV на экране на 20 секунд появился человек в маске героя научно-фантастического сериала Max Headroom. Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не был найден.

Читайте такжеЗагадываем желание: когда состоится впечатляющий звездопад ЛеонидыВ 1990 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке. Она занимала это кресло с 4 мая 1979 года. Первая женщина на этом посту на Западе считается победителем "холодной войны" вместе с президентом США Рональдом Рейганом. Маргарет Хильда Тэтчер родилась в 1925 году в семье провинциального бакалейщика, окончила Оксфордский университет. Встав у руля нации, она проявила себя искусным, энергичным, решительным руководителем и сумела добиться значительного укрепления экономики и международного престижа Англии. Премьерство Тэтчер было самым продолжительным в 20 веке. Дольше, чем она, британское правительство возглавлял только лорд Ливерпуль в 19 веке. Тэтчер и после отставки еще два года оставалась членом Палаты общин, а затем перешла в Палату лордов. После выхода в отставку написала книгу "Искусство управления государством". 26 июня 1992 года Тэтчер было присвоено личное дворянство с титулом баронессы и герб.

В последние годы жизни Маргарет Тэтчер тяжело болела. 21 декабря 2012 года она перенесла операцию по удалению опухоли мочевого пузыря. Тэтчер скончалась ранним утром 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле "Ритц" в центре Лондона, где проживала после того, как в конце 2012 года ее выписали из больницы. Причиной смерти стал инсульт. Прах Тэтчер, это была кремация, согласно воле усопшей, похоронили рядом с мужем Денисом на кладбище военного госпиталя лондонского района Челси. Похороны состоялись 17 апреля и обошлись в 6 миллионов фунтов стерлингов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 ноября чтит память преподобной Матроны Константинопольской. Другие названия праздника: "Матрона зимняя", "Матрена наставница", "Зимний день".

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь не брать на себя много забот. Не стоит врать и хитрить, а также планировать важные встречи и переговоры. Также не ешьте жирную и тяжелую пищу.

Приметы на 22 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

иней затянул деревья - к лютым морозам;

идет дождь - урожай пшеницы будет богатым;

небо затянуто облаками и идет снег - май будет дождливым.

Именины 22 ноября

Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Цецилии, Антона, Ильи, Константина и Ивана.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева