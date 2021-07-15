15 июля - 196-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 169 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 июля Юлианского календаря.

В Украине - День миротворцев, в Азербайджане – Сабантуй, в США - День знакомства с клиентами, День пожарной безопасности домашних животных, День уважения Канады, День «Будь придурком», День мармеладных червячков, День оранжевой курицы, День «Я люблю лошадей», День «Отдай что-то», День пудинга из тапиоки, в Литве, Польше - День Грюнвальдской битвы, в Грузии - Праздник «Влакерноба», в Брунее - День султана, в Италии - Праздник святой Розалии, в Турции - День демократии и народного единства, в Британии - День святого Свитуна, в Китае - Чествование Небес «Тянь-куан цзе».

Памятные даты 15 июля, годовщины и события

15 июля 1783 года французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка маркиз Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'Аббан испытал на реке Соне близ Лиона первый в истории пароход. Он был с водоизмещением 182 тонны, двигатель - одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Пароход двинулся против течения, но через 365 метров пути был вынужден причалить к берегу. Паровая машина разбила судно. Потом об идее забыли, но разработки велись. Результатом технического азарта инженеров стали начавшиеся в 1816 году регулярные рейсы паровых судов по европейским водным просторам. Но скептики мало верили в будущее этой техники. В серьез восприняли паровую машину, когда она успешно выдержала поход через Атлантический океан. Но еще долгое время на паровых судах – на всякий случай - оставались паруса.

Читайте такжеЦерковный календарь на июнь 2021 - важные даты и события в православииВ 1965 году в этот день Конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

В 1975 году начался уникальный космический эксперимент стыковки кораблей на орбите. С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде поднялась ракета «Сатурн 1-Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Все состоялось 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через три часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой: «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», - ответил Стаффорд по-русски. Затем они обнялись. Так весь мир увидел по трансляции «конец холодной войны». Русские и американцы, проведя вместе почти два дня, расстались. Оба экипажа потом благополучно вернулись на Землю. «Союз» спустился на парашюте, «Аполлон» приводнился. Эта история закончилась хорошо, а вот «холодная война», на самом деле, продолжилась.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 июля чтит память святителя Фотия. Также чествуют Берегиню - прародительницу всего живого, защитницу от бед и нечистой силы. Согласно поверьям, 15 июля она наполняет травы и цветы особенной силой.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеКалендарь праздников на июль 2021: перечень знаменательных событийВ этот день нельзя работать в поле и на огороде. День рекомендуется провести дома, поэтому не планируйте дальние поездки.

Приметы на 15 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Западный ветер - ждите дождя;

На деревьях первые желтые листья - будет ранняя осень и зима;

Утром по воде туман стелется - к хорошей погоде;

В муравейниках открыты ходы - к ветру, но если днем муравьев не видно, то будет дождь.

Именины 15 июля

Именины у Иувеналия и Арсения.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева