11 июля - 192-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 173 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 июня Юлианского календаря.

В Украине – День рыбака, в США - День подбадривания одиноких, День амбара, День черничного маффина, День черешни "Rainier", День плавательного бассейна, День коктейля "Мохито", Всеамериканский день фотографирования домашних животных, в Китае - День моря, в Беларуси - День работников налоговых органов, в Ирландии - День поминовения, в Польше - День памяти жертв геноцида, в Монголии - День народной революции, Праздник "Наадам", в Аргентине - День бандонеона, в Бельгии - Праздник фламандской общины (Битва золотых шпор, Flemish Community Day).

Памятные даты 11 июля, годовщины и события

Читайте такжеРелигиозные праздники в июле 2021: православный календарь на месяцВ 1776 году английский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан Королевских ВМС, возглавлявший три кругосветные экспедиции, - Джеймс Кук отплыл из Плимута на "Resolution" в свою последнюю экспедицию. 14 февраля 1779 года 50-летний капитан был убит жителями Гавайских островов. 22 февраля 1779 года останки Кука были захоронены в море.

В 1893 году японец Кокити Микимото впервые получил искусственный жемчуг.

В 1903 году по инициативе Королевского яхт-клуба ирландского города Корк состоялись первые гонки судов с паровым двигателем.

В 1905 году была создана Международная ассоциация спортивных кеглей.

В 1933 году в Женеве была принята международная конвенция по контролю за наркотиками.

И еще одна история. Она началась 11 июля 1974 года, когда в окрестностях города Сиань на севере провинции Шаньси местные крестьяне копали колодец и наткнулись на обломки терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряжении. Находка привлекла внимание археологов, и вскоре здесь были развернуты масштабные работы. В результате перед исследователями в полном боевом снаряжении предстала терракотовая армия, "охранявшая" гробницу легендарного императора Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н. э.), который в свое время подчинил себе все царства древнего Китая, создал в 221 году до н.э. первую в китайской истории империю и приказал возвести Великую Китайскую стену. Все лучники, всадники и пехотинцы смотрели на восток, где находились царства, разгромленные великим императором. Статуи воинов выполнены в полный рост и являются настоящими произведениями искусства. Каждый терракотовый воин имеет свои уникальные черты и даже выражение лица. Статуи изготавливались вручную и покрывались специальной глазурью, поверх которой наносилась краска. Ученые предполагают, что это портреты реальных воинов. Терракотовая армия является, по всей вероятности, лишь частью грандиозного погребального комплекса. Предположительно в карьере находилось около восьми тысяч фигур воинов и лошадей. В 1987 году комплекс гробницы Цинь Шихуанди был включен ЮНЕСКО в Реестр объектов мирового культурного значения.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеГороскоп для Весов на июль 2021 - что ожидает в любви, здоровье и карьереПравославная церковь 11 июля чтит память преподобных Германа и Сергия Валаамских - праведников и чудотворцев. Другое название праздника - "Крапивное заговенье". Считалось, что после этой даты крапива теряет свои целебные свойства.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя жениться – брак будет недолгим. Мед не покупайте - он может забродить. Постарайтесь не ссорится - размолвка затянется надолго. Нельзя сегодня косить траву.

Приметы на 11 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Ветра нет, а лес шумит - скоро придут затяжные дожди;

Клен "плачет" – к грозе;

Листья начали падать - к скорой осени.

Именины 11 июля

Именины у Германа, Ивана, Сергея, Павла и Василия.

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Автор: Кристина Кащавцева