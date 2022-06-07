Что можно делать 7 июня, а какие действия православная церковь строго запрещает - узнайте в материале УНИАН.

Иоанн Предтеча был великим пророком и ближайшим родственником Иисуса Христа. Согласно преданию, пророк был казнен - в эту дату верующие отмечают День усекновения главы Иоанна Предтечи. Позже трижды произошло обретение главы святого, это событие по христианской традиции и отмечают православные.

УНИАН расскажет, что можно делать 7 июня, а что нельзя, и какие существуют поверья в этот день.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи - история

После того, как Иоанну Предтече отсекли голову, царица Иродиада не позволила похоронить ее вместе с телом, а спрятала в своем дворце. Служанка тайно вынесла голову и похоронила в лесу. Спустя время, при строительстве церкви на том месте, святыня была обнаружена - это было первое обретение главы Иоанна Предтечи.

Вторым обретением называют событие, произошедшее во времена правления царя Константина Великого в Иерусалиме. Нашли ее монахи, которые приехали в город молиться Гробу Господню.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи связано с Команами - в 850-м году патриарх во время молитвы узнал о реликвии и указал на место, где и была найдена голова. Позже она была перенесена в Константинополь.

Обретение главы Иоанна Предтечи 2022 - что можно делать

Люди в этот день молятся Иоанну Предтече об избавлении от болезней, а также за здравие детей. Также у святого можно попросить помощи и силы духа перед каким-либо важным делом.

На Руси с этой даты появлялись "медвяные росы" - выделения на растениях после насекомых. Считалось, что такие "следы" вредны для скотины - если вещества попадают в организм животных, те начинают умирать, поэтому люди разными способами боролись с мором скота. С другой стороны, наличие "медвяных рос" было признаком хорошего урожая.

Обретение главы Иоанна Предтечи - что нельзя делать

В этот церковный праздник категорически запрещено:

брать в руки острые предметы, в том числе иголки, ножи, ножницы;

есть из плоских тарелок и подавать на них еду;

покупать и есть продукты красного цвета, особенно фрукты и овощи;

веселиться и устраивать шумные праздники.

Как и в любой другой день, сегодня церковь выступает против сквернословия, обид, жадности и сплетен. Лучше провести 7 июня в молитве и благотворительных делах.

Что просить у Иоанна Предтечи - молитвы

УНИАН предлагает несколько сильных молитв святому Иоанну Крестителю.

Об успокоении души

Крестителю Христов честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь

О детях

Крестителю Христов честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

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