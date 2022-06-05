Что можно делать 5 июня, а какие действия могут оказаться грешными - узнайте в материале УНИАН.

Согласно преданию, святой Леонтий жил в XI веке и был иноком Киево-Печерской лавры, ведя отчаянную борьбу с язычеством. Однажды был изгнан из города, поселился близ ручья Брутовщины и там построил храм. К нему стали приходить люди и приводить своих детей, с которыми он много играл и посвящал их в таинство крещения. Когда начали креститься и взрослые, Леонтий вернулся в город. Преподобный сотворил множество чудес, а когда скончался, был похоронен в соборе. Ходит легенда, будто именно он был отцом богатыря Алеши Поповича.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 5 июня - Левон Огуречник.

Православный праздник 5 июня - день памяти преподобной Евфросинии

Евфросиния была правнучкой равноапостольного князя Владимира, с раннего детства воспитывалась в благочестивых традициях, изучала Божье Слово. Родители хотели выдать девушку замуж, но она сбежала и тайно приняла иноческий постриг. Подвизавшись в монастыре, Евфросиния вскоре основала свой монастырь за городом, где стала игуменьей. В преклонных летах уехала на Святую Землю и молилась Господу о том, чтобы он дал ей право умереть в божьем городе. Так и вышло - преподобная Евфросиния скончалась в Иерусалиме.

Приметы 5 июня

утром слышно запах травы - к дождю;

много жуков летает - день будет солнечным;

много комаров и мух - лето окажется засушливым;

туман с утра стелется по земле - погода испортится.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки в эту дату высаживали огурцы, но делать это нужно было в одиночестве, чтобы никто не сглазил урожай. Важно было проводить работы в огороде босиком и без головного убора, иначе саженцы не взойдут. Также 5 июня не рекомендуется переезжать или менять работу - все начинания окажутся неудачными.

Что можно делать 5 июня

Святой Леонтий считается защитником всех униженных и оскорбленных, поэтому верующие обращаются к нему за помощью и утешением, а также за поддержкой. Народные приметы рекомендуют быть внимательными и не верить на слово каждому, с кем общаетесь.

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