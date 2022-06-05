Народный праздник 5 июня имеет названия Левон-огуречник, Левон-конопляник.

Христиане отмечают церковный праздник 5 июня в честь святителя Леонтия. Это последний день, когда можно сеять огурцы. Также день подходит для посева льна и конопли. В землю перед посевом закапывают яичную скорлупу. Считается, что тогда урожай будет хорошим.

Считается, что яйца 5 июня приносят крепкое здоровье и красоту волос. Вареные яйца ели девушки, которые хотели иметь длинные волосы. Хорошей приметой 5 июня считается ужалиться крапивой. А плохой приметой сегодня считается смотреть на чужую работу - в таком случае своя работа не заладится.

Что нельзя делать 5 июня

Нельзя ничего чинить и ремонтировать в этот день, иначе вещь скоро сломается. Неудачный день для сбора урожая и лекарственных трав. Венчаться в этот день не следует.

Приметы погоды 5 июня

Душное утро сулит ухудшение погоды.

Рябина обильно цветет - к хорошему урожаю льна и овса.

Муравьи отползли далеко от муравейника - к хорошей погоде.

Если боярышник густо цветет, то зима будет суровой.

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