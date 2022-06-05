Христиане отмечают церковный праздник 5 июня в честь святителя Леонтия. Это последний день, когда можно сеять огурцы. Также день подходит для посева льна и конопли. В землю перед посевом закапывают яичную скорлупу. Считается, что тогда урожай будет хорошим.
Считается, что яйца 5 июня приносят крепкое здоровье и красоту волос. Вареные яйца ели девушки, которые хотели иметь длинные волосы. Хорошей приметой 5 июня считается ужалиться крапивой. А плохой приметой сегодня считается смотреть на чужую работу - в таком случае своя работа не заладится.
Что нельзя делать 5 июня
- Нельзя ничего чинить и ремонтировать в этот день, иначе вещь скоро сломается.
- Неудачный день для сбора урожая и лекарственных трав.
- Венчаться в этот день не следует.
Приметы погоды 5 июня
- Душное утро сулит ухудшение погоды.
- Рябина обильно цветет - к хорошему урожаю льна и овса.
- Муравьи отползли далеко от муравейника - к хорошей погоде.
- Если боярышник густо цветет, то зима будет суровой.