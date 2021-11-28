Какой православный праздник 28 ноября отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Гурий и Самон были родными братьями, жили в III веке. Во времена гонения на христиан они уехали подальше от города, проводили время в посте и молитве. Время от времени братья приезжали обратно, читали проповеди и пытались обратить язычников в христианство. Их поместили в темницу, долго мучили, а затем осекли головы.

В честь святых мучеников сегодня отмечается народный праздник 28 ноября - Гурьев день.

Мученик Авив пострадал в тот же день, что и Гурий с Самоном, но через 16 лет. Он также ходил по городу и убеждал христиан быть твердыми в своей вере. За это его сожгли на глазах у матери. Вскоре в том городе был построен храм и тела всех троих мучеников похоронены вместе.

Православный праздник 28 ноября - день памяти преподобного Паисия

Читайте также28 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьПаисий (в миру - Петр) родился в Полтаве в семье священника. Когда мальчику было 13 лет, его отдали в Киевскую Духовную академию. В 17 лет начал странствовать по монастырям в поисках наставника. В 1741 году был пострижен в рясофор с именем Парфений, затем перебрался в Киево-Печерскую лавру.

После этого отправился в Валахию, ему ему дали благословение на жизнь в пустыне. Долгие годы верующий искал себе учителя, но так и не нашел. В 28 лет был пострижен в мантию с именем Паисий, к нему стали приходить монахи с просьбами о послушании. Таким образом святой был призван на подвиг послушания.

Приветы 28 ноября

мало снега - в следующем году будет плохой урожай;

пасмурно или идет мокрый снег - в мае не ждать хорошей погоды;

снег лежит на полях - до весны не растает;

сильный ветер - до 19 декабря будет холодно.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня начинается Рождественский пост, поэтому христианство строго запрещает употреблять в пищу продукты животного происхождения. Кроме того, в этот день нельзя венчаться и жениться, убирать в доме, рыбачить и охотиться. Как и в любой другой церковный праздник, воздержитесь от конфликтов и обид.

Что можно делать 28 ноября

Славяне в этот день работали, веселились и мало ели. После изнурительной работы люди ходили в баню - верили, что вместе с грязью смывают грехи. Православные верующие 28 ноября ходят в церковь и молятся о здравии, а также об исцелении от болезней.

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Автор: Кристина Кащавцева