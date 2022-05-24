Что можно делать 24 мая, а также в какие приметы верить в этот день - читайте в материале УНИАН.

Святой Мокий был священником в Македонии, активно боролся с язычниками, выходил на главные площади и проповедовал христианство. Обличал иноверцев и говорил людям, чтобы те верили во Христа. Вскоре граждан это начало раздражать, они схватили Мокия и передали в руки начальника. Там мученик подвергся жестоким пыткам, но оставался невредим. Позднее его отправили в Византию и там обезглавили.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 24 мая - Мокий Мокрый.

Православный праздник 24 мая - день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия

Кирилл и Мефодий происходили из города Солуни, были детьми благочестивых и знатных родителей. После того, как братья оставили все мирское, они удалились на гору Олимп, где подвизались на подвиги и стали изучать славянский язык. Именно они впоследствие перевели на славянский язык многие книги и составили славянскую азбуку, без знания которой невозможно было бы совершать богослужения. Кирилл и Мефодий известны, как святые, которые своими трудами распространили славянский язык по многим землям.

Приметы 24 мая

на Мокия мокро - лето будет дождливым;

жарко и сухо сегодня - лето окажется засушливым;

восход солнца багряного цвета - к грозам;

лошадь гривой трясет - к дождю.

Сон в ночь с 23 на 24 мая предупреждает о событиях, которые произойдут через 12 дней.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки знали, что в этот день нельзя заниматься работами на земле и что-либо сеять, иначе град побьет посевы. Незамужним девушкам запрещено подметать - есть риск "вымести" всех женихов. Также не рекомендуется браться за новые дела - они не принесут желаемого результата.

Что можно делать 24 мая

Если вы давно хотели закончить какое-либо дело или расстаться с человеком, то 24 мая - самый удачный день. Для того, чтобы привлечь новую любовь или удачу в этот период, в старину девушки плели венки из весенних трав и пускали их по воде. Православная церковь говорит, что эту дату лучше всего заниматься благотворительностью и проводить время с семьей.

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