Христиане отмечают церковный праздник 24 мая в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей церковнославянского языка. В Украине сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Этот день обычно бывает мокрым и прохладным.
В этот день наши предки приостанавливали посевные работы и наблюдали за погодой. Считалось, что какая погода 24 мая, таким будет и всё лето. Наши предки в этот день обходили огород с иконой в руках, чтобы защитить посевы от града и шторма. Девушки 24 мая не работали, а обсуждали женихов и сплетничали.
На Руси в этот день боялись русалок. Считалось, что русалками становятся молодые девушки-утопленницы. 24 мая рождаются сообразительные люди с лидерскими качествами, но при этом очень упрямые.
Что нельзя делать 24 мая
- Нельзя купаться в реках и озерах.
- Сажать и сеять ничего нельзя, иначе град побьет посевы.
- Не стоит покупать крупные и дорогие вещи сегодня, иначе они быстро придут в негодность.
Приметы погоды 24 мая
- Какая погода сегодня - таким будет лето.
- Радуга сегодня сулит ветреный июнь, двойная радуга - жаркий июнь.
- Утром туман над землей стелится - к ухудшению погоды.
- Если сегодня пошел дождь, то ещё 40 дней будет мокро.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зеленые святки или Семик 2022: дата, история, традиции и запреты праздника
- Когда Ивана Купала в Украине 2022: дата, главные традиции и особенности дня
- Православный календарь на июнь 2022: что и когда отмечаем в начале лета