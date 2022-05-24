Народный праздник 24 мая имеет названия Мокий Мокрый, Кирилл и Мефодий.

Христиане отмечают церковный праздник 24 мая в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей церковнославянского языка. В Украине сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Этот день обычно бывает мокрым и прохладным.

В этот день наши предки приостанавливали посевные работы и наблюдали за погодой. Считалось, что какая погода 24 мая, таким будет и всё лето. Наши предки в этот день обходили огород с иконой в руках, чтобы защитить посевы от града и шторма. Девушки 24 мая не работали, а обсуждали женихов и сплетничали.

На Руси в этот день боялись русалок. Считалось, что русалками становятся молодые девушки-утопленницы. 24 мая рождаются сообразительные люди с лидерскими качествами, но при этом очень упрямые.

Что нельзя делать 24 мая

Нельзя купаться в реках и озерах. Сажать и сеять ничего нельзя, иначе град побьет посевы. Не стоит покупать крупные и дорогие вещи сегодня, иначе они быстро придут в негодность.

Приметы погоды 24 мая

Какая погода сегодня - таким будет лето.

Радуга сегодня сулит ветреный июнь, двойная радуга - жаркий июнь.

Утром туман над землей стелится - к ухудшению погоды.

Если сегодня пошел дождь, то ещё 40 дней будет мокро.

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