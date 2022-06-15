Что можно делать 15 июня, а какие действия православная вера считает греховными - узнайте в материале УНИАН.

Святой Никифор жил в Константинополе в те времена, когда язычники активно боролись с последователями христианства. Тогда правителем был Лев Армянин, который лишил Никифора сана и всех привилегий, а затем отправил в ссылку. В темнице он провел 13 лет и скончался в 828 году.

Через несколько лет его мощи были найдены нетленными и перенесены в Константинополь. Сегодня отмечается день перенесения чудотворных мощей святителя Никифора.

Также в эту дату люди встречают народный праздник 15 июня - день Никифора или Вьюн.

Православный праздник 15 мая - день памяти святого Иоанна Нового

Иоанн жил в XIV веке и был торговцем, исповедовал христианство, интересовался Словом Божьим. Согласно преданию, во время одного из своих торговых путешествий, Иоанн поспорил с человеком. Тот человек в споре проигрывал, поэтому решил отомстить и по прибытии сказал градоначальнику, что Иоанн хочет отказаться от христианской веры.

Начальник вызвал святого к себе и спросил, так ли это. Иоанн твердо исповедовал православие и впоследствие вытерпел множество пыток ради своего Господа. Его долго истязали, а затем отсекли голову.

Приметы 15 июня

на восходе солнца душно - к ухудшению погоды;

ночью поет соловей - день будет солнечным;

закат голубого, золотистого или розового цвета - наступит жара;

не видно навозных жуков - к дождю.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату категорически запрещено подметать пол, пылесосить и убирать - можно "вымести" благополучие и удачу из жилища. Также не рекомендуется заключать важные договора и сделки - потерпите неудачу. В старину люди 15 июня не ходили к открытым водоемам, так как в эту дату русалки особенно активны и, если их потревожить, существа могут потом навредить.

Что можно делать 15 июня

Второе название праздника "Никита-дубодер" - в честь того, что славяне издавна в эту дату начинали заготавливать дубовую кору для дубления кожи. Также сегодняшний день называют "Вьюн" - молодые девушки плели венки из растений, пускали их воде и проводили различные обряды на личное счастье. Православная церковь сегодня рекомендует думать лишь о хорошем и совершать благие дела.

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