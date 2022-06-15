Народный праздник 15 июня / фото arminjung, Pixabay

Христиане отмечают церковный праздник 15 июня в честь святого Никифора исповедника. В этот день обычно уже стоит сильная знойная жара.

Главный обычай 15 июня - заплетание венков. Венки плели люди всех возрастов, особенно незамужние девушки. В венок вплетали ветку полыни как сильный оберег от болезней и сглаза. После 15 июня венки не выбрасывали, а вешали на забор или у колодца.

У молодежи 15 июня существовал обычай водить хороводы вокруг одинокой березы, украшенной лентами. Хозяйки в этот день обязательно пекли хлеб или каравай. В этот день виноград наделяется особенной силой, поэтому полезно выпить вина.

Что нельзя делать 15 июня

  1. Не очень удачный день для посадки огурцов и дыни.
  2. Играть на музыкальных инструментах сегодня - плохая примета.
  3. Если спать днем сегодня, то будет плохое самочувствие.

Приметы погоды 15 июня

  • Солнце вечером покрылось тучами - к ухудшению погоды.
  • Соловей поет всю ночь - к хорошей погоде.
  • Если ночь безветренная, то день будет жарким и солнечным.
  • Дождь пошел - много грибов будет осенью.

Вас также могут заинтересовать новости: