Христиане отмечают церковный праздник 15 июня в честь святого Никифора исповедника. В этот день обычно уже стоит сильная знойная жара.
Главный обычай 15 июня - заплетание венков. Венки плели люди всех возрастов, особенно незамужние девушки. В венок вплетали ветку полыни как сильный оберег от болезней и сглаза. После 15 июня венки не выбрасывали, а вешали на забор или у колодца.
У молодежи 15 июня существовал обычай водить хороводы вокруг одинокой березы, украшенной лентами. Хозяйки в этот день обязательно пекли хлеб или каравай. В этот день виноград наделяется особенной силой, поэтому полезно выпить вина.
Что нельзя делать 15 июня
- Не очень удачный день для посадки огурцов и дыни.
- Играть на музыкальных инструментах сегодня - плохая примета.
- Если спать днем сегодня, то будет плохое самочувствие.
Приметы погоды 15 июня
- Солнце вечером покрылось тучами - к ухудшению погоды.
- Соловей поет всю ночь - к хорошей погоде.
- Если ночь безветренная, то день будет жарким и солнечным.
- Дождь пошел - много грибов будет осенью.
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