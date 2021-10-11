11 октября - день памяти преподобного исповедника Харитона.

Харитон жил в городе Иконии во время правления императора Аврелиана. Когда он устроил гонение на христиан, Харитона представили на суд. Там его спросили, почему он не поклоняется идолам, он объяснил свою позицию и исповедовал христианство. За это его долго мучили, а потом бросили в темницу.

Читайте такжеИменины 11 октября: чей День ангела отмечаем сегодняНовый царь, который взошел на трон после Аврелиана, боялся ущемлять православных, поэтому отпустил всех мучеников на свободу. Харитон отправился в Иерусалим, чтобы поклониться гробу Господню, но по пути был схвачен разбойниками и чуть не умер. Но позже разбойники отравились и погибли, а он остался жить в их пещере и подвизался на отшельнический подвиг.

Постепенно к нему начали приходить люди, так Харитон основал первую и наиболее знаменитую обитель в Палестине - Фаранскую лавру. В поисках безмолвия Харитон отправился в пустыню, но христиане нашли его и там, тогда образовалась вторая лавра - Иерихонская. Таким же образом основали и третью лавру - Сухийскую. Харитон сотворил многие чудеса и мирно скончался в 350 году.

В честь памяти святого сегодня отмечают народный праздник 11 октября - Харитонов день.

Православный праздник 11 октября - день памяти мученика Марка

Марк был пастырем в Антиохии Писидийской во времена царствования Диоклетиана. Однажды солдаты военачальника Магна заметили, что дикие звери не трогают Марка, а преклоняются к его ногам. Тогда Магн послал воинов проследить за Марком. Воины последовали за ним и, внимания его речам, уверовали во Христа. За такую дерзость правитель убил и Марка, и воинов.

Согласно поверью, головы мучеников принесли в храм Артемиды и, как только останки оказались внутри, все идолы упали и разбились. Видя такое чудо, некоторые люди признали силу Господа и тоже были умерщвлены.

Приметы 11 октября

трава зеленее, чем обычно - зима будет суровой;

поблизости каркают вороны - к беде;

листья падают изнанкой вверх - к хорошему урожаю в следующем году;

ива покрылась инеем - к долгой зиме.

Что сегодня нельзя делать

Согласно поверьям, 11 октября ни в коем случае нельзя есть ягоды. Считается, что за три дня до Покрова дьявол плюет на ягодные кусты. То есть, если вы ее потом съедите, может заболеть живот.

Наши предки в этот день не выходили на улицу - боялись, что нечистая сила, которая активизируется 11 октября, заманит их к себе. Девушкам нельзя заниматься домашними делами.

Что можно делать 11 октября

Славяне в древности называли этот день "Осенний Никола" и устраивали вечерки. Часто 11 октября молодые люди сватались, а потом играли свадьбу. Люди верили, что, если сегодня выйти на восходе солнца на гору и прочесть "Отче наш", то можно укрепить здоровье.

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Автор: Кристина Кащавцева