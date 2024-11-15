15 ноября по новому церковному календарю начинается Рождественский пост.

Рождественский пост 2024 - последний в году. Он продлится 40 дней, до праздника Рождества Христова и считается менее строгим, чем Великий пост. Что можно и что запрещается в это время и кому разрешено не соблюдать пост, УНИАН спросил у священника.

Как поститься в Рождественский пост

Рождественский пост 2024 по новому церковному календарю продлится с 15 ноября до 25 декабря, по старому - с 28 ноября до 7 января. Смысл этого поста - с чистой душой и телом встретить праздник Рождества.

Согласно православной традиции, во время поста следует воздержаться от ряда вещей. В этот период нужно:

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избавляться от дурных помыслов, прощать обиды;

стараться не грешить повседневными грехами - злиться, ругаться, осуждать;

отказаться от скоромной пищи.

Многие ставят воздержание от еды на первое место, но настоящая суть поста - не в объемах еды, а напомнить, что есть первично, а что - вторично. "Пост - это духовное упражнение, которое христиане применяют для того, чтобы научиться сознательному самоограничению. Благодаря такому упражнению человек учится быть свободным и независимым от соблазнов или каких-то страстей, плохих привычек", - рассказал в комментарии УНИАН священник Православной церкви Украины, активист, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

То есть, с православной точки зрения, пост - это не ограничение, а освобождение.

О том, как правильно поститься по Библии, сказано в Евангелие от Матфея 6:1-18 - там есть такие наставления Христа: "Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову свою и умой лицо своё, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно".

Будет ли считаться грехом, если не соблюдать пост

По словам отца Георгия, церковь не требует соблюдать пост, и каждый человек решает сам - поститься ему или нет.

Обычно постятся церковные люди, есть разные виды поста: традиционный касается пищи, а есть и новейшие, например, информационный. Если говорить о тех, кто может не соблюдать пост, то это пожилые и больные люди, беременные и кормящие женщины, дети, а также военные. По словам священника, воины, которые сейчас на фронте, не выбирают, что есть, а что нет, поэтому тоже могут не соблюдать пост. Но, даже находясь в армии, можно поститься нетрадиционным способом, например, сдерживать себя в определенных словах. Воздержание от ругани - это тоже пост.

Поститься полезно, но в церкви никто не будет осуждать того, кто не постится. Церковь принимает всех - и тех, кто соблюдает пост, и тех, кто не постится. Пост - это аскетическая практика, которой человек может придерживаться, если он хочет. Если человек не хочет или не может соблюдать пост - церковь не будет его осуждать и не будет считать его грешником,

- говорит отец Георгий.

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