Декабрь по праву считается одним из самых приятных месяцев в году - большое количество предновогодних торжеств не только поднимает настроение, но и обеспечивает дополнительные дни отдыха. УНИАН составил календарь праздников в декабре 2021, чтобы вы знали, как планировать будущий месяц.
Ранее мы говорили о том, какими будут новогодние выходные в Украине.
Сколько выходных в декабре 2021
В первом месяце зимы украинцы получат 22 рабочих дня и 9 выходных. Католическое Рождество Христово отмечается 25 декабря, выпадает на субботу, поэтому день отдыха переносится на понедельник. Таким образом 25, 26 и 27 декабря - выходные дни.
Традиционно предпраздничные рабочие дни будут сокращены на час - 24 и 31 декабря соответственно.
Какие есть праздники в декабре - полный перечень
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога (неофициальный), День работников прокуратуры Украины
2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства
3 декабря - Международный день людей с инвалидностью, Всемирный день компьютерной графики
4 декабря - День объятий, Международный день информатики, День заказов подарков Деду Морозу
5 декабря - День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров), День почвоведа
6 декабря - День Вооруженных сил Украины
7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине, Всемирный день украинского платка
9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этого преступления, Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря - День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, Международный день защиты прав животных
11 декабря - Международный день гор, Международный день танго, Всемирный день больного бронхиальной астмой
12 декабря - Всемирный день общего медицинского обеспечения, День Сухопутных войск Украины
14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
15 декабря - Международный день чая, День работников суда Украины
17 декабря - День работника государственной исполнительной службы Украины
18 декабря - Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа)
19 декабря - День адвокатуры, Международный день помощи бедным, День Святого Николая
20 декабря - Международный день солидарности людей
21 декабря - День рождения кроссворда, День фонарика
22 декабря - День энергетика, День работников дипломатической службы Украины
23 декабря - Всемирный день сноуборда
24 декабря - День работников архивных учреждений Украины
25 декабря - Рождество Христово (у католиков, протестантов и других церквей)
26 декабря - День подарков
28 декабря - Международный день кино
29 декабря - Международный день сохранения биологического разнообразия, День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины
31 декабря - последний день года
Церковные праздники в декабре 2021 - христианский календарь
4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы
7 декабря - День Святой великомученицы Екатерины
11 декабря - День священномученика Серафима
13 декабря - День Cвятого апостола Андрея Первозванного
17 декабря - День Святой Варвары
19 декабря - День Святого Николая Чудотворца
20 декабря - День преподобного Нила Столобенского, Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы
22 декабря - День иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"
23 декабря - День Святого епископа Иоасафа
25 декабря - День чудотворца Cвятого Спиридона Тримифунтского
29 декабря - День памяти пророка Аггея
30 декабря - День пророка Даниила и Святых отроков Анания, Азария и Мисаила
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