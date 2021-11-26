Как отдыхаем в декабре 2021 и что будет с выходными на Новый год - читайте на УНИАН.

Декабрь по праву считается одним из самых приятных месяцев в году - большое количество предновогодних торжеств не только поднимает настроение, но и обеспечивает дополнительные дни отдыха. УНИАН составил календарь праздников в декабре 2021, чтобы вы знали, как планировать будущий месяц.

Ранее мы говорили о том, какими будут новогодние выходные в Украине.

Сколько выходных в декабре 2021

В первом месяце зимы украинцы получат 22 рабочих дня и 9 выходных. Католическое Рождество Христово отмечается 25 декабря, выпадает на субботу, поэтому день отдыха переносится на понедельник. Таким образом 25, 26 и 27 декабря - выходные дни.

Традиционно предпраздничные рабочие дни будут сокращены на час - 24 и 31 декабря соответственно.

Какие есть праздники в декабре - полный перечень

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога (неофициальный), День работников прокуратуры Украины

2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства

3 декабря - Международный день людей с инвалидностью, Всемирный день компьютерной графики

4 декабря - День объятий, Международный день информатики, День заказов подарков Деду Морозу

5 декабря - День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров), День почвоведа

6 декабря - День Вооруженных сил Украины

7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине, Всемирный день украинского платка

9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этого преступления, Международный день борьбы с коррупцией

10 декабря - День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, Международный день защиты прав животных

11 декабря - Международный день гор, Международный день танго, Всемирный день больного бронхиальной астмой

12 декабря - Всемирный день общего медицинского обеспечения, День Сухопутных войск Украины

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

15 декабря - Международный день чая, День работников суда Украины

17 декабря - День работника государственной исполнительной службы Украины

18 декабря - Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа)

19 декабря - День адвокатуры, Международный день помощи бедным, День Святого Николая

20 декабря - Международный день солидарности людей

21 декабря - День рождения кроссворда, День фонарика

22 декабря - День энергетика, День работников дипломатической службы Украины

23 декабря - Всемирный день сноуборда

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

25 декабря - Рождество Христово (у католиков, протестантов и других церквей)

26 декабря - День подарков

28 декабря - Международный день кино

29 декабря - Международный день сохранения биологического разнообразия, День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины

31 декабря - последний день года

Церковные праздники в декабре 2021 - христианский календарь

4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы

7 декабря - День Святой великомученицы Екатерины

11 декабря - День священномученика Серафима

13 декабря - День Cвятого апостола Андрея Первозванного

17 декабря - День Святой Варвары

19 декабря - День Святого Николая Чудотворца

20 декабря - День преподобного Нила Столобенского, Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы

22 декабря - День иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"

23 декабря - День Святого епископа Иоасафа

25 декабря - День чудотворца Cвятого Спиридона Тримифунтского

29 декабря - День памяти пророка Аггея

30 декабря - День пророка Даниила и Святых отроков Анания, Азария и Мисаила

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Автор: Кристина Кащавцева