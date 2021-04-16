Именины - важный день для верующего, ведь в этот день христианин устанавливает особую духовную связь со своим небесным тезкой. В День ангела церковь почитает святых с определенными именами. Считается, что если ребенок при рождении получит церковное имя, то его одноименный святой будет оберегать его с небес. Мальчику или девочку выбирают имя из списка церковных святцев за день, когда родился мужчина.
Мужские и женские именины в мае 2021 года
1 мая - Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.
Читайте такжеУкраинцы получат дополнительные выходные в мае: когда и как будем отдыхать2 мая - Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена.
3 мая - Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.
4 мая - Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.
5 мая - Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.
6мая - Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.
7 мая - Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.
8 мая - Василий, Марк, Сергей, Ника.
9 мая - Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.
10мая - Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.
11 мая - Виталий, Кирилл, Максим, Анна.
12 мая - Арсений, Артем, Богдан, Василий.
13 мая - Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
14 мая - Акакий, Еремей, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.
15мая - Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.
16 мая - Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.
17 мая - Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.
18 мая - Адриан, Яков, Арина, Ирина.
19 мая - Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.
20мая - Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.
21 мая - Адриан, Арсений, Иван, Ян.
22 мая - Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина.
23 мая - Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.
24 мая - Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.
25мая - Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.
26 мая - Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина.
27 мая - Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.
28мая - Дмитрий, Игнат, Анастасия.
29 мая - Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.
30 мая - Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.
31 мая - Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Александра, Джулия, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрена, Фаина, Юлия.
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