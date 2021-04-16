Именины - это духовный день рождения христианина.

Именины - важный день для верующего, ведь в этот день христианин устанавливает особую духовную связь со своим небесным тезкой. В День ангела церковь почитает святых с определенными именами. Считается, что если ребенок при рождении получит церковное имя, то его одноименный святой будет оберегать его с небес. Мальчику или девочку выбирают имя из списка церковных святцев за день, когда родился мужчина.

Мужские и женские именины в мае 2021 года

1 мая - Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

Читайте такжеУкраинцы получат дополнительные выходные в мае: когда и как будем отдыхать2 мая - Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена.

3 мая - Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

4 мая - Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.

5 мая - Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

6мая - Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

7 мая - Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.

8 мая - Василий, Марк, Сергей, Ника.

9 мая - Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

10мая - Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

11 мая - Виталий, Кирилл, Максим, Анна.

12 мая - Арсений, Артем, Богдан, Василий.

13 мая - Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

14 мая - Акакий, Еремей, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

15мая - Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.

16 мая - Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

17 мая - Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.

18 мая - Адриан, Яков, Арина, Ирина.

19 мая - Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

20мая - Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

21 мая - Адриан, Арсений, Иван, Ян.

22 мая - Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина.

23 мая - Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.

24 мая - Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

25мая - Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

26 мая - Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина.

27 мая - Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

28мая - Дмитрий, Игнат, Анастасия.

29 мая - Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.

30 мая - Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.

31 мая - Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Александра, Джулия, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрена, Фаина, Юлия.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова