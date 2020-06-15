Именины в июле: календарь для выбора имени ребенку

В июле отмечается Рождество Крестителя Господня - пророка Иоанна.

Второй месяц лета богат днями памяти святых. Именно на такие дни традиционно ориентируются в православных странах, когда выбирают имя ребенку. Считается, что имя связывает человека со святым, который станет его небесным заступником.

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День рождения у верующих тесно связан с праздником Именин – Днем памяти святого, который покровительствует человеку. В светской традиции Именины часто называют Днем ангела, хоть церковь этого и не одобряет.

В июле, среди прочего, отмечается важный христианский праздник: Рождество Крестителя Господня - пророка Иоанна.

Выбрать новорожденному святого заступника помогают святцы – церковный справочник-календарь. По святцам определяют и дни Именин, ведь разные дни памяти могут быть посвящены тем или иным святым с одинаковыми именами.

Именины в июле по церковному календарю

1 июля — Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор.

2 июля — Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.

3 июля — Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иоанн, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма, Фома.

4 июля — Алексий, Анастасия, Антоний, Василисса, Георгий, Иоанн, Иона, Иулий, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Феодор.

5 июля — Василий, Геннадий, Иулиания.

6 июля — Агриппина, Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Феодор.

7 июля — Антоний, Иаков, Иоанн, Никита.

8 июля — Василий, Дионисий, Евфросиния, Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, Симеон, Феврония, Феодор, Феодора.

9 июля — Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Павел, Тихон, Ферапонт.

10 июля — Амвросий, Георгий, Иоанна, Мартин, Самсон, Серапион.

11 июля – Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, Павел, Сергий

12 июля — Павел, Петр

13 июля — Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Иаков, Иоанн, Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома.

14 июля — Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр.

15 июля — Иувеналий, Фотий.

16 июля — Александр, Анатолий, Василий, Иоанн, Константин, Марк, Никодим, Филипп.

17 июля — Александра, Алексий, Анастасия, Андрей, Евфимий, Мария, Марфа, Николай, Ольга, Татиана, Феодор, Феодот.

18 июля — Анна, Афанасий, Варвара, Елисавета, Сергий.

19 июля — Аввакум, Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Иулиания, Лукиан, Марфа.

20 июля — Герман, Евдокия, Лукиан, Фома.

21 июля — Прокопий.

22 июля — Кирилл, Панкратий, Феодор.

23 июля — Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр, Стефан.

24 июля — Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим, Ольга.

25 июля — Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион, Симон, Феодор.

26 июля — Антоний, Гавриил, Иулиан, Сарра, Серапион, Стефан.

27 июля — Иоанн, Никодим, Онисим, Стефан.

28 июля — Агриппина, Владимир, Матрона, Петр.

29 июля — Алевтина (Валентина), Афиноген, Иаков, Иоанн, Иулия, Матрона, Павел, Петр, Феодор.

30 июля — Вероника, Иринарх, Лазарь, Леонид, Марина (Маргарита).

31 июля — Аполлинарий, Афанасий, Иоанн, Леонтий, Стефан.

Именины в июле мужские имена

В июле самыми популярными именами по святцам являются: Алексий, Александр, Антоний, Андрей, Афанасий, Иоанн, Петр, Павел

Именины в июле - женские имена

Согласно святцам, самые популярные женские имена июля: Анастасия, Мария, Марфа, Агриппина, Вероника.

Рождество Иоанна Предтечи

7 июля христиане восточного обряда отмечают Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Согласно священному писанию, праведный отшельник Иоанн был ближайшим предшественником Христа и предсказал его прибытие, а в дальнейшем – крестил самого Христа в водах Иордана.

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