Календарь именин от УНИАН подскажет, обладатели каких имен сегодня празднуют свои именины и какое имя выбрать для рожденного 9 марта ребенка. Считается, что если назвать ребенка в честь одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша, то он обретет своего Ангела-хранителя. Женские именины сегодня не отмечаются, поэтому имя для девочки можно выбрать из списка 8 марта.
Мужские именины 8 марта
Иван: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Илларион: произошло от древнегреческого имени Хиларион, от греческого слова хиларос - "радостный", "веселый".
Ян: польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив".
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