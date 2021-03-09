Сегодня отмечается 3 мужских именин.

Календарь именин от УНИАН подскажет, обладатели каких имен сегодня празднуют свои именины и какое имя выбрать для рожденного 9 марта ребенка. Считается, что если назвать ребенка в честь одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша, то он обретет своего Ангела-хранителя. Женские именины сегодня не отмечаются, поэтому имя для девочки можно выбрать из списка 8 марта.

Мужские именины 8 марта

Иван: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Илларион: произошло от древнегреческого имени Хиларион, от греческого слова хиларос - "радостный", "веселый".

Ян: польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова