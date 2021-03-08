Раз в году христиане отмечают именины - почитания памяти святого, имя которого они носят. День ангела празднует в свой день рождения или ближайшую к нему дату. Считается, что в день именин человек устанавливает духовную связь со своим святым и обращается к нему с молитвами и просьбами. Также родители дают детям церковные имена в честь одного из святых, которых почитают в день рождения малыша.
Мужские именины 8 марта
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Демьян: форма древнегреческого имени Дамианос, от слова дамазо - "приручать", "подчинять", "смирять", либо от имени богини плодородия Дамии.
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Клим: краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".
Кузьма: образовано от греческого имени Космас - "кузнец".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Женские именины 8 марта
Матрена: образовано от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".
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