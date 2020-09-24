В этот осенний день, согласно церковному календарю, отмечаются 8 мужских и 2 женских именин.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

Читайте такжеВоздвижение Креста Господня: когда отмечаем, приметы и что нельзя делать в этот праздникРебенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 10 именин: 8 мужских и 2 женских.

Именины 24 сентября 2020: мужские имена

Согласно православному календарю, в этот осенний день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

Виктор - происходит от латинского слова victor, которое означает «победитель»;

Герман - от латинского germanus - то есть «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный». Один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - то есть «воин»;

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос означает «посвященный Деметре (богине плодородия)», «земледелец»;

Лев - в переводе с греческого означает «лев», «царь зверей». От латинского слова leo также переводится как «лев»;

Николай - от древнегреческого имени Николаос, которое переводится как «победитель народов»;

Петр - от древнегреческого имени Петрос. Оно, в свою очередь, означает «камень», «твердый», «надежный»;

Роман - от латинского romanus, что в переводе означает «римский», «из Рима», «римлянин»;

Сергей - от римского родового имени Sergius, которое переводится как «знатный», «высокий».

Именины 24 сентября 2020: женские имена

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Евдокия - от древнегреческого имени Эудокиа. Оно, в свою очередь, переводится как «благоволение»;

Ия - в переводе с древнегреческого языка означает «фиалка».

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Автор: Алина Вишневская