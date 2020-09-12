В этот осенний день празднуются 17 мужских и 3 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 12 сентября празднуются 20 именин: 17 мужских и 3 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот осенний день.

Именины 12 сентября 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Читайте такжеРош а-Шана 2020: когда еврейский Новый год, значение и традиции праздника

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова атанатос ("бессмертный");

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль ("сильный человек Бога, Божий воин");

Григорий - от древнегреческого григорео ("не спать", "быть бдительным", "не спящий");

Даниил - от древнееврейского имени Даниэль ("Бог мой судья");

Денис - от древнегреческого имени Дионисиос ("принадлежащий богу Дионису");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"); от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Игнатий - от римского родового имени Egnatius, происходящего от латинского ignis - "огонь";

Леонид - от древнегреческого имени Леонидас ("подобный льву", "потомок льва", "сын льва");

Макар - от древнегреческого Макариоса ("благославение", "блаженный", "счастливый");

Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", "малый", "незначительный", "младший");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");

Теодор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 12 сентября 2020: женские имена

Читайте такжеВыходные в сентябре: сколько будем отдыхать в первый месяц осени

Рожденных в этот осенний день девочек, в свою очередь, стоит назвать одним из следующих имен:

Елизавета - от древнееврейского имени Элишеба ("мой Бог - клятва", "почитающая Бога");

Милица - от славянского корня мил - "милая";

Прасковья - от древнегреческого имени Параскеви - "ожидание", "приготовление", "канун субботнего праздника (пятница)".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская