Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковному православному календарю, 12 сентября празднуются 20 именин: 17 мужских и 3 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот осенний день.
Именины 12 сентября 2020: мужские имена
В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
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Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";
Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");
Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова атанатос ("бессмертный");
Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль ("сильный человек Бога, Божий воин");
Григорий - от древнегреческого григорео ("не спать", "быть бдительным", "не спящий");
Даниил - от древнееврейского имени Даниэль ("Бог мой судья");
Денис - от древнегреческого имени Дионисиос ("принадлежащий богу Дионису");
Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"); от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Игнатий - от римского родового имени Egnatius, происходящего от латинского ignis - "огонь";
Леонид - от древнегреческого имени Леонидас ("подобный льву", "потомок льва", "сын льва");
Макар - от древнегреческого Макариоса ("благославение", "блаженный", "счастливый");
Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", "малый", "незначительный", "младший");
Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");
Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");
Теодор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";
Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").
Именины 12 сентября 2020: женские имена
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Рожденных в этот осенний день девочек, в свою очередь, стоит назвать одним из следующих имен:
Елизавета - от древнееврейского имени Элишеба ("мой Бог - клятва", "почитающая Бога");
Милица - от славянского корня мил - "милая";
Прасковья - от древнегреческого имени Параскеви - "ожидание", "приготовление", "канун субботнего праздника (пятница)".
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