В этот день отмечаются 6 мужских и 1 женские именины.

Каждый день в году христиане отмечают определенные именины – дни памяти святых, которые отмечают их земные тезки. Именины отмечают раз в году – в ту дату памяти святого, которая ближе всего ко дню рождения или крещения. Ребенку выбирают имя из списка святцев в день рождения, чтобы святой тезка всегда защищал малыша. Ранее мы рассказывали, какие праздники в августе отметят украинцы в этом году.

Мужские именины 16 августа

Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао – "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос – "цветок".

Вячеслав: от древнерусских вяче – "больше, более" и "мир" – "самый славный", "более славный".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Кузьма: от греческого имени Космас – "кузнец".

Николай: происходит от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов".

Женские именины 16 августа

Саломея: образовано от древнегреческого имени Саломе, от греческого слова шалом – "мир".

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова