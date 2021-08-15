Обладатели 10 мужских имен сегодня празднуют именины.

В свой день ангела христианин чтит память своего одноименного святого. Небесный тезка считается покровителем человека и его ангелом-хранителем. Чтобы ребенок обрел небесную защиту, ему дают имя из списка именин в день рождения или крещения. Тогда покровитель будет защищать малыша всю жизнь. Ранее УНИАН рассказывал, какие церковные праздники в августе отметят украинцы.

Мужские именины 15 августа

Василий: от древнегреческого имени Басилейос – "царский, царственный".

Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Кирилл: форма древнегреческого имени Кюриллос, от слова греческого кюриос – "владыка, повелитель, господин, Господь", в переводе с персидского языка – "солнце".

Платон: образовано от древнегреческого имени Платон, от слова платюс – "широкий, широкоплечий".

Роман: образовано от латинского romanus – "римский", "из Рима", "римлянин".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос – "венок, венец", "корона".

Тарас: происходит от греческого имени Тарасиос – "бунтовщик", "мятежник", "смутьян", "беспокойный", и от латинского слова taurus – "бык", "вол".

Теодор, Федор: в переводе с латинского – "дар Божий", "посланник Бога".

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Автор: Екатерина Пулатова