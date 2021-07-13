Сегодня отмечаются 13 мужских и 1 женские именины.

В православии ежедневно церковь чтит имена и житие некоторых святых. В день памяти своего одноименного святого человек празднует именины. Считается, что святой обязательно услышит нашу молитву, если обратиться к нему в день именин. Если ребенку выбрать имя из календаря именин в день рождения малыша, святой будет всю жизнь оберегать его.

Мужские именины 13 июля

Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от греческого слова андрос - "мужчина", "человек", также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный".

Варфоломей: образовано от имени Бартоломайос - древнегреческой формы арамейского имени Бар-Талмай - "сын Талмая".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Матвей: от древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "дар Яхве (Бога)", "Божий человек".

Михаил: произошло от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Симон: в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона".

Тимофей: произошло от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Филипп: от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Фома: от имени Томас, происходящее от древнееврейского теом - "близнец".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку", "следующий по пятам".

Женские именины 13 июля 2021 года

Динара: от арабского слова динар - "драгоценная монета".

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Автор: Екатерина Пулатова