Свой профессиональный праздник в Украине, в частности, будут отмечать Военно-Морские силы и Нацполиция.

Во второй месяц лета будет немало достойных внимания праздничных и памятных дат. Некоторые из них отмечаются на официальном уровне, другие же являются малоизвестными.

Так, на июль приходятся такие украинские праздники, как День Военно-Морских сил, День Национальной полиции и День Сил специальных операций ВСУ.

В этом месяце Украина также будет отмечать День освобождения Славянска, Краматорска и Северодонецка от пророссийских террористов.

Кроме того, в июле будет праздноваться День бухгалтера, День рыбака и Международный день дружбы.

Основные праздники и памятные даты июля 2021 года

1 июля - День архитектуры Украины

- День архитектуры Украины 2 июля - День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста

- День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста 4 июля - День Военно-Морских сил Украины (День флота України), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота

- День Военно-Морских сил Украины (День флота України), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота 5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов

- День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов 6 июля - Всемирный день поцелуя

7 июля - День работника природно-заповедного дела

- День работника природно-заповедного дела 11 июля - День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада

- День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада 12 июля - Всемирный день бортпроводника

- Всемирный день бортпроводника 15 июля - День украинских миротворцев

- День украинских миротворцев 16 июля - День бухгалтера

- День бухгалтера 18 июля - День металлурга, Международный день Нельсона Манделы

- День металлурга, Международный день Нельсона Манделы 20 июля - Международный день шахмат

- Международный день шахмат 22 июля - День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований

- День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований 25 июля - День зубного техника, День работников торговли

- День зубного техника, День работников торговли 26 июля - День парашютиста

- День парашютиста 28 июля - Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси – Украины

- Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси – Украины 29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины

- День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины 30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора

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