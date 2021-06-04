В этот день празднуется 8 мужских и 1 женские именины.

В календаре святцев церковь обозначает, какие святые и мученики почитаются в определенный день. Из списка именин за день рождения ребенка родители выбирают имя для малыша. Считается, что одноименный святой станет ангелом-хранителем мальчика или девочки и будет всю жизнь оберегать человека от бед.

Мужские именины 4 июня 2021 года

Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Захар: форма имени Захарий, Захария, от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - "Господь вспомнил" ("Яхве вспомнил"), "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".

Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".

Теодор, Федор: современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Женские именины 4 июня 2021 года

София: происходит от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".

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Автор: Екатерина Пулатова