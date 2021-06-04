В календаре святцев церковь обозначает, какие святые и мученики почитаются в определенный день. Из списка именин за день рождения ребенка родители выбирают имя для малыша. Считается, что одноименный святой станет ангелом-хранителем мальчика или девочки и будет всю жизнь оберегать человека от бед.
Мужские именины 4 июня 2021 года
Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Захар: форма имени Захарий, Захария, от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - "Господь вспомнил" ("Яхве вспомнил"), "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".
Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".
Теодор, Федор: современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
Женские именины 4 июня 2021 года
София: происходит от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".
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