Что за праздник Хэллоуин и как к нему относится Православная Церковь Украины - читайте на УНИАН.

Веселый и одновременно страшный праздник Хэллоуин возник в американской культуре, но стал популярным во всем мире. Праздник тыкв, конфет, костюмов и страшных историй отмечается ежегодно в конце октября. В Украине праздник особенно популярен у молодежи.

Когда отмечают Хэллоуин в 2022 году

Дата Хэллоуина неизменна: его ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году праздник выпадает на вторник.

Такая дата объясняется тем, что древние кельты начинали отсчет года с ноября, и ночь с 31 октября на 1 ноября была переломом года, когда, по представлениям кельтов, открывается невидимая "дверь" между миром мертвых и нашим миром.

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История праздника Хэллоуин

Современный Хэллоуин является видоизмененным праздником сбора урожая Самайн, который отмечали древние кельты в ту же дату.

По представлениям кельтов, в ночь Самайна стиралась грань между миром живых и миром мертвых, и души покойных приходили на землю. Вместе с ними приходили и злые силы. Для защиты от зла кельты проводили жертвоприношения и надевали звериные шкуры.

После распространения христианства в Европе перестали отмечать Самайн, но прижился обычай веселиться в ночь с 31 на 1 ноября. Жуткий и мистический смысл Самайна со временем забылся. Папа Римский назначил на 1 ноября католический праздник День всех святых, а 31 октября стало его кануном. По-английски это звучало как All Hallows Even, что сократилось до лаконичного Halloween.

Как отмечают Хэллоуин - традиции и обычаи

На Хэллоуин принято наряжаться в костюмы страшных и мистических существ - ведьм, зомби, вампиров, мумий и т.п. Обычно подростки делают костюмы на Хэллоуин своими руками. В Америке в эту ночь дети стучатся в соседние дома и выпрашивают конфеты у взрослых.

Главным атрибутом Хэллоуина является тыква. Из овоща делают украшения и фонарики, а также готовят различные блюда и напитки. Также к Хэллоуину украшают помещение "страшными" атрибутами - пауками, паутиной, летучими мышами. Часто различные заведения делают тематические мероприятия и особое меню к Хэллоуину.

Как относится к Хэллоуину церковь

Православная церковь Украины относится к западному празднику неодобрительно. В ПЦУ считают, что обычай отмечать Хэллоуин в нашей стране является заимствованием чужой культуры.

Кроме того, православию чужды заигрывания со смертью и мертвыми душами, а также отношение к смерти и злым силам как к чему-то позитивному и веселому.

ПЦУ считает, что православному человеку не стоит наряжаться в страшные костюмы и шутить о смерти, а к усопшим нужно относиться с почтением и молиться за их упокой. Если же хочется отпраздновать Хэллоуин, то можно отметить позитивные традиции праздника, такие как изготовление игрушек из тыквы и приготовление тыквенных блюд.

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