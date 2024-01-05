Рассказываем, где можно купаться на Крещение жителям и гостям столицы.

Крещение 2024 украинцы будут отмечать дважды - 6 и 19 января, поэтому те, кто хочет соблюсти традицию и окунуться в прорубь, должны найти подходящее место. УНИАН выяснил, что в Киеве их целых восемь, и составил список локаций, где купаться на Крещение 2024.

Когда купаться на Крещение и где - варианты и правила

Священники говорят, что в 2024 году верующие могут искупаться в проруби дважды - 6 и 19 января. В это время вода становится священной, буквально исцеляющей, так что каждый, кто хочет быть здоровым и чтить традиции, может выбрать для себя подходящее место.

В Киеве можно купаться на крещение в следующих локациях:

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Гидропарк (возле часовни Крещения Господня) - бесплатный вход, есть кабинки для переодевания, но место популярное, поэтому ждать очереди придется долго.

(возле часовни Крещения Господня) - бесплатный вход, есть кабинки для переодевания, но место популярное, поэтому ждать очереди придется долго. Днепровская набережная у Патриаршего собора - там же пройдет торжественная литургия и освящение проруби для купания, можно будет окунуться в купели.

- там же пройдет торжественная литургия и освящение проруби для купания, можно будет окунуться в купели. Труханов остров - бесплатное погружение прямо в Днепр, для безопасности горожан будут дежурить бригады МЧС.

- бесплатное погружение прямо в Днепр, для безопасности горожан будут дежурить бригады МЧС. Оболонская набережная - возле Свято-Покровского собора митрополит Киевский освятит воду в проруби, а верующие получат возможность искупаться в ней.

- возле Свято-Покровского собора митрополит Киевский освятит воду в проруби, а верующие получат возможность искупаться в ней. Храм святого князя Ярослава Мудрого - можно нырнуть с видом на Киево-Печерскую лавру без очереди, так как место не особенно популярно среди киевлян.

- можно нырнуть с видом на Киево-Печерскую лавру без очереди, так как место не особенно популярно среди киевлян. Феофания - в парке будут проходить купания в честь праздника, посетить локацию можно с 8 утра, но придется заплатить за вход.

Еще еще одно место, куда можно отправиться для ныряния в прорубь - это озеро Тельбин. Локация находится на Березняках рядом с церковью Рождества Христова, поэтому вода будет освящена. Также могут быть доступны для посещения и другие места, которые были популярны среди горожан в предыдущие годы, но об их актуальности нужно дополнительно узнавать.

Несмотря на перечень мест, доступных для купания на Крещение 2024, городские власти Киева настоятельно рекомендуют воздержаться от данной традиции в этом году из-за возможных обстрелов и провокаций.

Как правильно купаться на Крещение - инструкция

Для того чтобы праздничный ритуал прошел без неприятных последствий, важно знать, как правильно подготовиться к купанию в проруби. Первое, о чем нужно помнить - резкий и непривычный перепад температуры может быть опасен для здоровья, поэтому лучше начать закаляться задолго до праздника. Как минимум - за 1-2 недели до Крещения стоит начать готовить свой организм к купанию в проруби.

Второе важное правило - в купель нужно окунаться быстро, затем сразу вылезти из воды, надеть тапочки и теплый халат, уйти в теплое помещение и пить горячий чай. Это поможет быстро восстановить дыхание и нормальную терморегуляцию организма.

Третье, о чем предупреждают врачи и опытные ныряльщики - ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь до, после и во время купания. Если выпить спиртное перед погружением, сосуды расширятся, а это спровоцирует быстрое замерзание. После того как вы вылезли из проруби, пить тоже нельзя - организм может не выдержать такой нагрузки.

Категорически запрещено купаться на Крещение людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением, любые хронические болезни, а также пожилым людям, детям и беременным женщинам.

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