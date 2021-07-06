Существует множество способов гадания в эту таинственную ночь, УНИАН сделал подборку самых популярных.

В ночь с 6 на 7 июля украинцы отметят восточнославянский народный праздник Ивана Купала, известный яркими традициями. С этой мистической ночью связано множество ритуалов и гаданий. Некоторые обряды могут помочь узнать свое будущее или обрести любовь.

Способы гадания

Гаданий для этого таинственного праздника существует множество. Вот самые популярные:

Гадание на зеркале

Для проведения этого гадания сядьте перед зеркалом, зажгите свечу и поставьте ее так, чтобы она отражалась в зеркале. В комнате при этом должно быть темно и тихо.

Внимательно всматривайтесь в зеркало. Говорят, что через некоторое время оно начнет темнеть, что будет означать появление суженого в ближайшее время. Будущий муж должен подойти к вам сзади, и в этот момент вам ни в коем случае нельзя отводить взгляд от зеркала и оборачиваться.

Гадание по кругам на воде

Налейте в глубокую и широкую миску воду. На закате шепотом проговорите свое желание и бросьте небольшой камешек в сосуд. Если число кругов на воде будет четным, то ваше желание сбудется, если нечетным – нет.

Гадание на расческе

Перед сном возьмите с собой в постель свою расческу, но волосы ею не расчесывайте. Положите расческу под подушку, на которой вы будете спать, проговаривая: «Суженый, мой ряженый, приди ко мне и расчеши мои волосы». После этого ложитесь спать.

Во сне к вам должен прийти ваш суженый, который и расчешет ваши волосы.

Гадание на ромашке

Для гадания необходимо взять две ромашки и аккуратно поставить их в воду. Одна ромашка символизирует девушку, другая – мужчину.

Если ромашки на воде находятся вместе – пара будет счастливой, если же порознь – пара вскоре расстанется.

Гадание на игральных картах

В ночь перед полнолунием возьмите из колоды 4 валета и 4 туза и положите их лицом вниз. Перед тем как ложиться спать, оставьте их под подушкой и произнесите: «Мой суженый, судьбой мне присужденный, утром в дверь постучи, имя свое подскажи».

Считается, что если утром постучится женщина – замуж выйдете нескоро; если мужчина – спросите его имя, ведь так же будут звать вашего мужа; если не постучит никто – вам еще рано знать, кто ваш суженый.

Гадание на воске

Читайте такжеКалендарь праздников на июль 2021: перечень знаменательных событийВозьмите восковую церковную свечу, поломайте ее на части, растопите в ложке над огнем от купальского костра и вылейте в чашку с холодной водой.

Полученную фигурку держите перед огнем и смотрите на тень от нее. Что увидите, то и ждут вас в будущем.

Толкование фигур: кольцо или корона – скорая свадьба, сундук (кошелек) – богатство, сердце – крепкая любовь, флаг – нежданный гость, звезда – удача, цветок – новый поклонник, человек – хороший друг, волнообразная фигура – исполнение желаний, полосы – приятное путешествие.

Гадание по кольцу

Возьми то кольцо, которое чаще всего носите. В стакан с ровным дном налей воды и опусти в него кольцо. Затем смотри через воду в середину опущенного кольца – там должен показаться образ суженого.

Гадание на луковицах

Возьмите несколько луковиц, напишите на них мужские имена. Опусти луковицы в воду на Ивана Купала и ожидай. Та луковица, что прорастет первой, покажет имя твоего суженного.

Гадание по венку

Накануне Ивана Купала девушки плетут венки из лесных и полевых цветов. Вечером, на заходе солнца, загадав желание, венок опускают в озеро или реку.

Если венок поплыл вдаль – желание сбудется, если же венок через непродолжительное время пристал к берегу недалеко от места, где его опустили в воду – желание не сбудется.

Гадание на вещий сон

В купальскую ночь часто снятся вещие сны. Стоит обратить внимание на такие сновидения, и можно даже попробовать их призвать.

Для этого на закате солнца соберите семь разных цветков и положите под подушку на ночь.

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Автор: Иван Бойко