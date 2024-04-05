Песах - один из самых важных праздников у иудеев, который отмечают в память об освобождении евреев от рабства.

Еврейская Пасха - так часто называют иудейский Песах, но на самом деле Пасха и Песах - это разные праздники. В чем их различие, когда Песах будет в 2024 году, о его традициях и запретах - рассказываем в материале.

Песах и Пасха - почему это не одно и то же

Песах часто называют еврейской Пасхой, но на самом деле этот иудейский праздник ничего общего с Пасхой не имеет. Христианская Пасха - это торжество воскрешения Христа. Иудейский Песах - это праздник, который знаменует освобождение евреев от рабства и их исход из Древнего Египта.

В Библии сказано, что евреи, которые поселелись в Египте, со временем превратились в рабов египтян. И, Господь, желая спасти иудеев, наслал на египтян бедствия - "десять казней Египетских". Но несмотря на них, фараон не хотел освобождать рабов. Десятая казнь была самой ужасной - за ночь унесла жзни всех египетских первенцев. Накануне этой страшной ночи каждая еврейская семья по велению пророка Моисея и Всевышнего пометила входную дверь кровью ягненка - чтобы мор их обошел стороной. Песах в переводе с иврита означает "пройти мимо", то есть, Бог будто бы прошел мимо. После этого Моисей смог увести иудеев из Египта, и они стали свободны.

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Песах 2024 - дата праздника

Праздник Песах начинается на 14-й день первого месяца нисан в еврейском календаре (это примерно март-апрель). Отмечают праздник в течение семи дней в Израиле, за его пределами - восемь дней. Первый и последний дни празднования - выходные.

Еврейский Песах 2024 начнут праздновать с вечера 22 апреля (понедельник) до ночи 29 (30) апреля (вторник).

Песах - традиции и запреты

Готовясь к Песаху, по традиции наводят порядок в доме, избавляются от хамца - это продукты, прошедшие процесс брожения (хлеб, пиво и т.п.). Во время Песаха запрещено употреблять такие продукты и хранить их. Объясняется это тем, что, покидая Египет, евреи так торопились, что у них не оставалось времени дожидаться, пока хлеб поднимется. В итоге с собой взяли лишь пресное тесто, из которого готовили мацу.

Традиционно на стол во время праздничного ужина (седера, в первый день Песаха) ставят пресные хлебцы мацу, а также харосет - яблочно-финиковое пюре с орехами, зроа - жареную баранину с косточкой, марор - горькие травы (как символ горечи египетского рабства). Готовят также фаршированную рыбу, а во время ужина пьют вино - выпивают первые четыре бокала, а пятый оставляют для пророка Элияха.

Также во время седера читают молитвы и благословения.

С праздником Песах - поздравления

Поздравляю с великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи!

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Поздравляю! Дому мира, душе всех благ и спокойствия, чтобы все было по плечу, а стены непонимания и проблем никогда не попадались на пути. Пусть солнце всегда светит в окно и освещает лица родных и близких, даря им тепло и наделяя здоровьем.

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Счастливого Песаха! От души поздравляю и желаю большой радости в жизни, мира, любви и достатка. Бог подарил тебе свободу, не растрачивай ее на пустые дела. Пусть новая весна подарит новые возможности. Пусть с этим праздником откроется новая страничка твоей жизни. Желаю всегда следовать по зову доброго сердца. Желаю здравствовать и воплощать свои мечты!

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Вкусный седер на столе, вино искрится в бокалах, поздравляю с Песахом и от души желаю продолжать путь жизни гордо и уверенно, дарить близким светлую надежду и ни на минуту не утратить веры своей души. Желаю чувствовать себя свободным человеком и сильной личностью, желаю постоянно развивать в себе добрую натуру и высокое стремление ко всему благому.

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Пусть славный праздник Песах пробудит чувство свободы и пошлёт благодать в твою жизнь. Поздравляю и от души желаю мира и счастья, любви и достатка, гармонии и радости, ощущения лёгкости и восприятия всего прекрасного.

Песах - открытки

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